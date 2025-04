Per chi suona la campana?… l’opinione di Rita Faletti

Il terremoto dazi provocato da Trump, da alti a stratosferici, imposti ad amici e nemici eccetto uno, la Russia, non risparmierà gli Stati Uniti dove non basterà qualche scossa di assestamento dopo la pausa dei 90 giorni a tariffe “reciproche” del 10 per cento a tutti, con l’eccezione del 145 alla Cina, per tornare al prima. Superare il problema del deficit commerciale causato dallo squilibrio tra valore delle esportazioni e valore delle importazioni, è la ragione, spiegata da Trump, della “punizione” quasi globale. La pensata, che nelle previsioni trumpiane arricchirà a dismisura gli americani, si sta rivelando la prova dell’eterogenesi dei fini, con critiche che piovono da più parti, economisti, imprese, investitori, cittadini comuni e persino dal Wall Street Journal, il quotidiano conservatore che ha scritto “la strategia dei dazi è la cosa più idiota di sempre”. Acque agitate anche tra i repubblicani. Elon Musk insulta mister dazi, Peter Navarro, “Sei più stupido di un sacco di mattoni”, alla Camera, più di dieci deputati repubblicani sono intenzionati a sostenere una legge che impedisca all’amministrazione di votare unilateralmente i dazi senza l’approvazione del Congresso. La proposta è partita da un deputato repubblicano del Nebraska ed è stata firmata da due colleghi democratici. Trump ha già detto che metterà il veto a questa eventuale legge e sta stilando la lista dei dissidenti, come suo costume. Inflazione e recessione sono i fantasmi che minacciano l’economia americana e mettono il freno alla crescita: il Giorno della Liberazione trasformato nel suo contrario. La difesa della libertà nel discorso di Vance al Congresso di Monaco è la maschera del populismo trumpiano che accusa l’Europa di aver fregato gli Stati Uniti, sulla falsariga del populismo di Chavez che accusò gli Stati Uniti di essere colpevole di tutti i mali. Qual è la libertà da tutelare? Non la libertà degli scambi commerciali boicottata dalle tariffe liberticide di Trump. Che sono, al contempo, un obiettivo economico e politico e “America First” ne è la sintesi: mettere l’America al primo posto nel mondo e fare del suo presidente il leader assoluto, “I alone can fix it” (io solo posso sistemare le cose). Di fatto, Trump sta logorando il bilanciamento dei poteri su cui si fonda la democrazia americana, con un accentramento nell’esecutivo a scapito del legislativo. L’amministrazione si rafforza ai danni del Congresso con lo scardinamento dell’equilibrio della repubblica americana come punto di arrivo. Chavez smantellò la democrazia in Venezuela. Quale potrebbe essere il risultato? L’indebolimento della prima potenza mondiale che si intravede nell’accordo abortito tra Washington e Mosca che fa quello che vuole sul cessate il fuoco in Ucraina e Pechino che non ha nessuna intenzione di “baciare il culo a Trump”, per ripetere l’espressione elegante usata da Trump. Sul social cinese Weibo, le allusioni ai dazi sui prodotti cinesi esportati negli Usa si censurano ma si incoraggiano messaggi del tipo “l’America sta combattendo una guerra commerciale mentre mendica le uova”. Mettere il presidente americano alla berlina potrebbe diventare lo sport preferito di quelli che lui considera suoi amici, Putin e Xi. E non è scontato che superi brillantemente le elezioni di metà mandato, sempre che ci arrivi incolume. Ancora meno scontato è che riesca a coalizzare il resto del mondo contro la Cina né a staccare la Russia dalla Cina. E l’Europa? L’Europa è tra due fuochi: da una parte un narcisista inaffidabile lunatico e vendicativo, dall’altra due autocrati determinati, bugiardi e senza scrupoli, pronti a infilare mani e piedi nel Vecchio continente, svegliato dal suono della campana che lo chiama alle sue responsabilità, unità e difesa comune. Si risponde in ordine sparso. Il governo italiano si dichiara atlantista, europeista per due terzi, filorusso per un terzo, filo ucraino per due terzi e si muove per i dazi zero, chiede alla Ue di liberarsi dai vincoli dei suoi dazi interni e abbattere i muri che ostacolano il libero scambio. E l’opposizione? Boh.. La campana suona per tutti.

