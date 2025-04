Violenza al Pronto Soccorso di Vittoria, FdI: “Solidarietà a medici, infermieri e Carabinieri”

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata, Pippo Scuderi, Valeria Zorzi, Nello Dieli e Marilena Pugliarello esprimono piena solidarietà al personale sanitario dell’ospedale di Vittoria e ai Carabinieri coinvolti nell’episodio di violenza inaudita verificatosi nelle scorse ore al Pronto Soccorso.

“Esprimiamo solidarietà e vicinanza piena e incondizionata al personale sanitario oggetto di aggressioni e minacce e ai Carabinieri. Si tratta di un episodio inqualificabile che offende lo straordinario lavoro che i nostri medici e infermieri compiono al Pronto Soccorso unitamente a quello delle forze dell’ordine. Condanniamo con fermezza questi atti di violenza, chiedendo che i responsabili siano perseguiti con tutto il rigore della legge.È inaccettabile che chi svolge un servizio essenziale per la comunità diventi

bersaglio di episodi brutali, frutto di inciviltà e delinquenza”.

“Altresì non possiamo non evidenziare come alcuni soggetti politici abbiano soffiato sul fuoco arrivando a calamitare in proteste sconclusionate l’attenzione della cittadinanza, esasperando toni e temi per quanto riguarda la sanità. Ci vuole responsabilità altrimenti i risultati della demagogia possono portare a tali episodi. A Vittoria, nonostante il lavoro meritorio dell’ASP di Ragusa, i bandi per nuovo personale vanno deserti e questo clima di caccia alle streghe non aiuta di certo. Il governo Meloni con il decreto-legge 137/2024 ha inasprito le pene per chi commette violenza o minaccia nei confronti di professionisti sanitari e ci auguriamo che tali episodi non si ripetano più”, concludono i consiglieri.

