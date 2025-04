Comune di Comiso: bilancio non approvato, la Regione nomina il Commissario

Comiso– Il Comune di Comiso non rispetta i termini di legge per l’approvazione del bilancio di previsione, relativo al triennio 2025-2027. Questa inadempienza ha portato, per l’ennesima volta dal 2018, all’intervento della Regione Siciliana, costretta a nominare un Commissario straordinario per gestire la situazione finanziaria dell’ente. Il provvedimento regionale, ovviamente, crea polemiche che arrivano, soprattutto, dall’opposizione politica.

“La mancata approvazione nei tempi previsti non rappresenta una novità per il Comune di Comiso, guidato dal 2018 dalla prima Amministrazione Schembari. In questi anni, nonostante il susseguirsi di tre assessori al bilancio e di diversi esperti chiamati a supportarli, l’Ente non è mai riuscito ad approvare uno strumento finanziario entro le scadenze di legge.

La vicenda assume toni sorprendenti, come sottolinea in una nota il gruppo consiliare della Lista Spiga, sia per le reazioni di chi non ha rispettato gli obblighi di legge, che sembrano quasi voler addossare la colpa del commissariamento a chi lo nomina, sia per i contenuti economici dei provvedimenti attesi.

“Assistiamo allibiti infatti a un comunicato del Sindaco che definisce la nomina del commissario intempestiva perché la giunta il 2 aprile scorso avrebbe approvato la proposta di bilancio per il consiglio comunale, dimenticando che il bilancio doveva essere approvato dal consiglio stesso entro e non oltre il 28 febbraio e invece non si sa ancora quando il documento verrà esaminato dall’aula,” dichiarano i consiglieri Gaetano Gaglio ed Erica Adamo della Lista Spiga. “Capisco che i nostri amministratori siano ormai abituati ai loro ritardi, ma la legge non si abitua a chi non rispetta i termini obbligatori. Altro che intempestività, la misura è persino in ritardo!”

Ma le critiche della Lista Spiga non si fermano al mero ritardo burocratico. Il gruppo consiliare esprime forte preoccupazione per i contenuti del piano di acquisto di beni e servizi approvato dalla maggioranza, con il voto contrario delle opposizioni, la scorsa settimana. Tale piano prevede “livelli minimi di spesa per le prestazioni di assistenza alle fasce più deboli della cittadinanza nel 2025 e riduzioni drastiche negli anni 2026 e 2027.”

Nel dettaglio, la Lista Spiga evidenzia come servizi essenziali come il ricovero dei disabili mentali e dei minori in comunità alloggio vedrebbero una riduzione di spesa pari a un terzo, mentre l’assistenza a disabili gravi adulti e minori verrebbe completamente azzerata a partire dal 2026. Anche la refezione scolastica subirebbe un costante calo della spesa per l’acquisto delle derrate alimentari.

“O si prevede un miracolo che consenta la guarigione dei disabili e la capacità di non nutrirsi dei bambini comisani o c’è qualcosa che non va,” incalzano Gaglio e Adamo.

Unico dato in controtendenza, secondo la Lista Spiga, è rappresentato dai costi relativi ai rifiuti, le cui bollette, nonostante le continue promesse di riduzione, sono previste in crescita nel triennio.

“Qui di intempestiva resta probabilmente solo l’impossibilità di cambiare i nostri amministratori immediatamente!” concludono amaramente i consiglieri della Lista Spiga, auspicando un rapido intervento del Commissario straordinario per fare chiarezza sulla situazione finanziaria del Comune e rivedere le priorità di spesa a tutela dei cittadini più fragili.

