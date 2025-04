Lite tra immigrati a Comiso: un 76enne e un 30enne finiscono in ospedale

Comiso – Mattinata movimentata a Comiso, precisamente in Via Papa Giovanni XXIII, dove si è verificata una lite all’interno di un’abitazione che ha visto coinvolti due immigrati di età differente.

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di 76 anni e un altro di 30 sono venuti alle mani. L’alterco, la cui dinamica precisa è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, ha reso necessario l’intervento del personale sanitario.

Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale: il 76enne è stato condotto al nosocomio di Vittoria, mentre il 30enne ha ricevuto le prime cure per poi essere trasferito all’ospedale di Ragusa per ulteriori accertamenti. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuno dei due contendenti verserebbe in pericolo di vita.

Sul luogo della lite è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e accertare le responsabilità. Al momento non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni ufficiali in merito all’accaduto.