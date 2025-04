Oggi le celebrazioni per i 173 anni della Polizia di Stato

L’Onorevole Ignazio Abbate ha partecipato questa mattina a Vittoria alle celebrazioni per la Festa della Polizia di Stato che quest’anno celebra i 173 anni dalla sua fondazione. E’ stata anche l’occasione per complimentarsi con quegli agenti che hanno ricevuto un pubblico encomio per l’attività svolta nell’ultimo anno: “Ci tenevo ad esserci – ha commentato il parlamentare della DC – per stringere personalmente la mano a uomini e donne che ogni giorno lavorano per la nostra sicurezza. Oggi è stata una festa di donne e uomini che con passione e coraggio, spirito di sacrificio e dedizione, contribuiscono a scrivere le pagine della storia a volte pagando un prezzo altissimo. Celebrarli oggi vuol dire ringraziarli per quello che fanno ogni giorno. Ho avuto modo anche di incontrare il nuovo Questore di Ragusa, il Dott. Giambra, che nonostante si sia insediato da pochi mesi sta già dimostrando di fare un ottimo lavoro e di conoscere la realtà iblea. Purtroppo il mestiere del poliziotto, o di qualsiasi altra forza dell’ordine, non è semplice per mille motivi. Come classe politica abbiamo il dovere di alleviare il più possibile le sofferenze dei lavoratori delle Forze dell’Ordine e soprattutto di non farli sentire mai da soli”.

Salva