Un percorso di libri tutto al femminile. Ragusa, primo appuntamento

Ragusa – Inizia martedì 15 aprile alle ore 18.00, nella della Libreria “Flaccavento” di Ragusa, il ciclo di incontri “Un percorso di libri tutto al femminile”, con la presentazione del libro “Scenari di un primo femminismo in Sicilia (1700–1800)” di Carmen Rita Pantano.

Questo progetto nasce dalla collaborazione tra l’associazione femminile Adessobasta, la Libreria Flaccavento e la casa editrice Operaincerta.

Tre realtà diverse – una associazione impegnata nella cultura di genere, una libreria indipendente e una casa editrice attenta alla ricerca e alla memoria – che si uniscono per dar vita a un percorso condiviso di conoscenza, lettura e consapevolezza.

L’idea è semplice ma potente: dare voce alle donne attraverso i libri, riscoprendo autrici, protagoniste e narrazioni che spesso restano ai margini della storia ufficiale.

L’obiettivo è duplice: diffondere la letteratura femminile e valorizzare la libreria come spazio vivo, luogo di incontro, di scambio, di riflessione. Uno spazio dove la cultura si abita, si sfoglia, si discute.

I libri fanno sognare, ma anche comprendere.

Sono strumenti per leggere il mondo, per decifrare le complessità, per immaginare possibilità nuove.

Storia, filosofia, arte, scienza, politica: il sapere è un atto di libertà – e di cura.

L’autrice

Carmen Rita Pantano è originaria della Sicilia ma vive e lavora a Padova. Laureata in Filosofia, ha sempre rivolto uno sguardo attento alle tematiche femminili, collaborando con testate e riviste come La Sicilia e Leggere Donna.

Tra le sue pubblicazioni: Parole allo specchio (Tufani, 2007), Adelia. Una donna nell’arte e nella vita (Lombardi, 2011), Il Grand Tour al femminile (2016), Gualberta Alaide Beccari (Cleup, 2020).

La sua ricerca storica e letteraria, coniugata a una profonda sensibilità per la memoria delle donne, ci restituisce voci dimenticate e figure che hanno segnato – spesso in silenzio – la cultura italiana ed europea.