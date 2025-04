Estinzione anticipata del finanziamento: Santander condannata a rimborsare consumatrice di Scicli

Scicli – Importante vittoria per una consumatrice della provincia di Ragusa che, dopo una battaglia legale, ha ottenuto la condanna di Santander Consumer Bank al rimborso delle somme indebitamente trattenute in seguito all’estinzione anticipata di un finanziamento. La sentenza del Tribunale di Ragusa, confermando il precedente giudizio del Giudice di Pace di Modica, ha sancito la nullità delle clausole contrattuali che limitano o impediscono il diritto del consumatore al rimborso proporzionale dei costi e delle commissioni in caso di estinzione anticipata.

La vicenda risale al 2015, quando la consumatrice di Scicli aveva stipulato un contratto di finanziamento decennale mediante cessione del quinto della pensione con Santander. Nel 2017, decidendo di estinguere anticipatamente il debito, si era vista negare la restituzione integrale dei costi non maturati.

Fortemente tutelata da Assoutenti Provincia di Ragusa e assistita dall’avvocato Rosario Nigro, la consumatrice ha intrapreso un’azione legale contro la finanziaria. La normativa di riferimento, in particolare l’art. 125 sexies del Testo Unico Bancario (TUB), stabilisce chiaramente che il consumatore ha il diritto di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto e, in tal caso, ha diritto a una riduzione del costo totale del credito proporzionale alla vita residua del contratto.

Dopo aver affrontato due gradi di giudizio, il Tribunale di Ragusa ha respinto integralmente le eccezioni sollevate da Santander, confermando la nullità delle clausole contrattuali che ostacolavano il diritto della consumatrice al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti.

Il Tribunale ha fatto esplicito riferimento alla fondamentale sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia Europea dell’11 settembre 2019 e al recente pronunciamento della Corte Costituzionale italiana, che hanno chiarito come il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato includa indistintamente tutti i costi posti a suo carico, siano essi costi “up front” (iniziali) o “recurring” (periodici).

Questa sentenza rappresenta un importante precedente a tutela dei diritti dei consumatori in materia di credito. Assoutenti Provincia di Ragusa ha attivato uno Sportello prestiti – estinzione anticipata per fornire assistenza e informazioni ai cittadini interessati a verificare la propria posizione e ottenere il rimborso di quanto eventualmente pagato in eccesso.

