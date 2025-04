Comiso. Al via rifacimento asfalto ammalorato

Iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale ammalorato a Comiso. “Priorità a percorsi scolastici e arterie più trafficate”, afferma l’assessore ai servizi tecnici e tecnologici, Giovanni Assenza.

“Grazie ad un congruo finanziamento che il nostro comune ha intercettato – spiega Assenza – abbiamo potuto avviare i lavori di rifacimento del manto stradale ammalorato, invece di limitarci all’eliminazione delle buche stradali. È stata fatta una scelta mirata – continua l’assessore – sulle zone prioritarie. Infatti i lavori, per la maggior parte, verranno effettuati su percorsi scolastici che vedono quotidianamente ragazzi in scooter, genitori che accompagnano i bambini e scuolabus. La logica è quella di rendere sicure queste strade, eliminare le buche e rifare il manto ammalorato. Al contempo – ancora Giovanni Assenza – saranno attenzionate le vie più trafficate e quindi, quelle che fanno parte del tragitto dei mezzi di soccorso perchè reputiamo importante questo. È un passo avanti importante per la viabilità in sicurezza, pur rendendoci conto che gli interventi dovrebbero essere più diffusi e massicci. Purtroppo però, già da anni, sia lo Stato, sia la Regione, hanno destinato sempre meno somme per le manutenzioni ordinarie, e quindi,confidiamo in ulteriori futuri finanziamenti. Ringrazio infine – conclude Assenza – il dirigente comunale, Saddemi e Marrale che riescono puntualmente ad intercettare tutti i finanziamenti utili”.

Salva