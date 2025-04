Under 19: la Volley Modica non fa sconti, al “Geodetico” battuta la Gupe Catania

Volley Modica 3

Gupe Volley Catania 1

Parziali: 25/23, 21/25, 25/22, 25/19

Con una bela prova di squadra e davanti al pubblico delle grandi occasioni, la formazione under 19 della Volley Modica batte in quattro set la Gupe Volley Catania e stacca il pass per la semifinale regionale dove se la vedrà con la Don Orione Palermo.

Quella che si può definire una finale anticipata tra due squadre che sicuramente hanno dimostrato tutto il loro valore è stata giocata a viso aperto da entrambi i sestetti, ma ala fine i ragazzi di coach Ciccio Italia hanno mostrato i “muscoli” nei momenti topici della sfida, sfruttando anche il supporto dei tifosi che hanno trasformato il “Geodetico” in una torcida che ha gasato i biancoazzurri di casa che hanno messo nel cassetto le loro insicurezze e tirato fuori il carattere che queste partite richiedono.

Gara quasi sempre in equilibrio sin dalle battute iniziali con gli ospiti che nel parziale di apertura hanno quasi sempre tenuto il muso avanti nel punteggio, ma Modica è rimasta sempre in scia e nel rettilineo finale ha piazzato il break che ha permesso loro di mettere la freccia e vincere il primo segmento di gioco 25/23.

La Gupe ha accusato il colpo e al cambio campo è apparsa un po’ frastornata, ma coach Petrone ha immediatamente chiamato il discrezionale per far ricompattare i suoi ragazzi che al ritorno in campo hanno iniziato una lenta e continua rimonta che alla fine li ha portati a vincere il secondo set e rimettere tutto in discussione.

La Volley Modica ha incassato il colpo senza fiatare, ha resettato tutto e ha iniziato a giocare nuovamente con la giusta convinzione. La gara è un susseguirsi di emozioni che oltre a galvanizzare gli atleti in campo, esalta il pubblico in tribuna che non perde un colpo per incitare i biancoazzurri, che dopo essere andati sotto (16/19), reagiscono alla grande, piazzano un break che prima li porta a ricucire lo strappo e poi a vincere la terza frazione di gioco con il punteggio di 25/22 che vale il nuovo sorpasso nei set.

Sule ali dell’entusiasmo e con il “Geodetico” sempre più incandescente i ragazzi di Ciccio Italia credono nell’impresa e tenendo sempre alti i ritmi del gioco riescono a tenere a distanza il sestetto catanese, che non vuole cedere senza lottare e dopo essere andato sotto 19/11 con una grande reazione di orgoglio riesce a recuperare il gap fino al 19/19. Coach Italia richiama all’ordine i suoi atleti, trasmette sapientemente fiducia alla squadra che con un parziale di 6-0 porta a casa anche la quarta frazione di gioco con il punteggio di 25/19 e stacca il pass per la semifinale di Palermo, dove in gioco ci sarà l’accesso in finale che si disputerà al “PalaRizza” di Modica Alta.

