Volley Modica: fari puntati al “Geodetico”, domani si giocano i quarti di finale del campionato U19

Modica – Inizia con i quarti di finale del campionato under 19, la fase regionale per le formazioni giovanili della Volley Modica.

Domani alle 19 al “Geodetico” di via Fabrizio, infatti, i ragazzi allenati da coach Ciccio Italia, dovranno cercare di sfruttare il fattore campo contro la Gupe Volley Catania che contenderà ai giovani biancoazzurri il passaggio alla semifinale.

Si tratta di una partita a eliminazione diretta, in cui la formazione modicana avrà di fronte una delle squadre più forti del panorama della pallavolo giovanile siciliana, ma il sestetto caro al DG Luca Leocata, ha dimostrato di essere una formazione di grandi prospettive che farà il possibile per andare avanti nella competizione.

I due sestetti sono stati sfortunati negli abbinamenti, perchè quella di domani al “Geodetico”, si può considerare quasi una finale, arrivata troppo presto e che permetterà solo a una delle due formazioni di continuare il cammino fino alla fase decisiva che quest’anno di disputerà a fine mese al “PalaRizza”.

“Domani sarà una partita da dentro o fuori – spiega il responsabile del settore giovanile della Volley Modica, Giorgio Scavino – quindi non ci saranno prove d’appello. Un appello, invece, lo voglio fare al pubblico modicano affinchè possa venire al “Geodetico” a darci un supporto in quella che probabilmente è la partita più difficile del nostro cammino. È un quarto di finale – continua – ma avremo di fronte la Gupe Catania, nostro avversario da sempre. I ragazzi insieme allo staff tecnico hanno lavorato con impegno e ce la metteranno tutta per cercare di portare a casa il risultato per cercare di continuare un sogno che i ragazzi e tutto l’ambiente Volley Modica meritano di vivere, per il duro lavoro svolto e i tanti sacrifici fatti per arrivare fino a questo punto. Per me – conclude Giorgio Scavino – è una grande emozione da vivere dopo che ancora una volta la Volley Modica ha vinto il campionato territoriale, ma ora viene il più bello e tutti vogliamo provare a scrivere un altro pezzo di storia del mondo pallavolistico giovanile siciliano”.

Nell’attesa di vedere in campo per la fase regionale anche la formazione under 17, nel weekend sono scese in campo le formazioni di serie C e di Prima Divisione.

In serie C, i biancoazzurri, sabato sono stati sconfitti in tre set sul campo del Paternò, mentre in Prima Divisione, la squadra allenata da Francesca Giucastro, domenica, si è arresa in tre set al “Geodetico” al Canicattini. Il risultato in questo caso passa in secondo piano, perchè la squadra scesa in campo era composta quasi per la totalità da ragazzi della formazione under 15 che, nonostante la sconfitta, hanno fornito una prova di qualità che lascia ben sperare per il futuro.

