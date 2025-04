Ispica: Via Duca degli Abruzzi, sempre più bella e sicura

Via Duca degli Abruzzi, una tra le più importanti arterie stradali di Ispica, si rifà il look con la nuova pavimentazione stradale che, assieme al rifacimento dei marciapiedi e la nuova piantumazione, ne fanno un ottimo biglietto da visita per la nostra Città.

Anche questo intervento dimostra ancora una volta l’efficienza dell’Amministrazione Leontini che sta raggiungendo importanti obiettivi che, spesso, incidono sulle casse comunali.

“vedere questo largo e lungo tappetino d’asfalto che rende più bella una delle Vie principali della nostra città – dichiarano il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Dibenedetto – è stato davvero emozionante. Altrettanto emozionante è stato l’apprezzamento dei commercianti e singoli cittadini che, durante i sopralluoghi, ci hanno ringraziato per questo intervento. Dopo tanti sacrifici, finalmente, si inizia a raccogliere i frutti del lavoro fatto dalla nostra Amministrazione. Pochi giorni fa abbiamo consegnato la nuova piazza attigua alla Chiesa di San Giuseppe. Ora Via duca degli Abruzzi.”

“Il nostro impegno continuerà nonostante qualcuno provi a remare contro per bloccare il nostro lavoro. Tale atteggiamento – dichiarano gli Amministratori – è da irresponsabili. Non si può fare danno alla Città pur di ostacolare l’avversario politico.”

“per concludere e per evitare ai nostri oppositori di perde tempo a trovare la scusa per lamentarsi – concludono il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore Massimo Dibenedetto – comunichiamo che la segnaletica orizzontale sarà realizzata nei prossimi giorni in attesa che il manto di asfalto si asciughi”

Salva