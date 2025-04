Riflessioni sulle prossime elezioni provinciali Riceviamo

Cari Sindaci,

in qualità di Presidenti dei Consigli comunali dei Comuni della nostra provincia, riteniamo nostro dovere sollevare alcune riflessioni in merito alle prossime elezioni provinciali, con particolare attenzione alla modalità di scelta del candidato presidente.

È innegabile che la carica di Presidente del Libero Consorzio Comunale debba essere ricoperta da un Sindaco, come previsto dalla normativa. Ogni Sindaco ibleo, infatti, possiede la competenza e l’esperienza necessarie per ricoprire tale incarico. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che anche i Consiglieri comunali, legittimi rappresentanti delle nostre comunità, devono essere adeguatamente coinvolti nel processo decisionale provinciale, poiché la legge conferisce loro pari dignità per ricoprire la carica di Consigliere provinciale.

Purtroppo, le recenti scelte legate al processo elettorale provinciale sono state fortemente influenzate da dinamiche politiche e giochi di potere, dove il civismo è stato spesso strumentalizzato secondo la convenienza del momento. Tali scelte, talvolta poco chiare nella loro natura civica, sono sembrate scaturire da considerazioni che non sempre tengono in debito conto degli equilibri e delle peculiarità di ogni singolo comune, che rappresentano la vera anima della nostra provincia.

Questo approccio ha comportato il rischio di trascurare le specificità e le necessità dei singoli comuni, riducendo il consiglio provinciale a un surrogato dell'Assemblea dei Sindaci, dove il coinvolgimento dei consiglieri comunali è stato sostanzialmente marginale. Tale esclusione rischia di pregiudicare la coesione e l’efficacia delle istituzioni locali. Inoltre, il predominio della figura del sindaco in primo piano potrebbe inibire sia le ambizioni che la libertà di scelta dei singoli consiglieri comunali, limitando di fatto la loro autonomia decisionale e riducendo la pluralità di voci necessarie per una rappresentanza equa e variegata.

Per questo motivo, invitiamo tutti i Sindaci e le istituzioni a riflettere su quanto accaduto e ad avere il coraggio di anteporre le eventuali ambizioni personali, dando invece la possibilità di crescita e di rappresentanza anche ai singoli Consiglieri comunali, di maggioranza o minoranza che sia, che ne hanno piena dignità. La Provincia di Ragusa ha bisogno di una rappresentanza che rifletta le specificità e le esigenze di ogni territorio, evitando che equilibri esterni possano disorientare e indebolire la nostra coesione.

Concludiamo auspicando che le prossime elezioni siano un'opportunità per una partecipazione più inclusiva e per un dialogo reale tra tutti gli amministratori, con pari diritti e responsabilità.

I Presidenti dei Consigli Comunali di:

Pozzallo, Quintilia Celestri

Scicli, Angela Desirè Ficili

Monterosso Almo, Giovanni D’Aquila

Santa Croce Camerina, Luca Agnello

Vittoria, Concetta Fiore

Acate, Cristina Cicero

