LILT Ragusa: al via la campagna di prevenzione dei tumori cutanei “Se hai cara la pelle”

Come ogni anno, la LILT di Ragusa promuove la campagna di prevenzione dei tumori cutanei “Se hai cara la pelle”, un’iniziativa di grande rilevanza per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce delle neoplasie cutanee. Con l’arrivo della stagione estiva, aumenta infatti il desiderio di sottoporsi a controlli specialistici per monitorare la salute della pelle e individuare eventuali neoformazioni sospette.

A partire dal 2025, i Centri di Prevenzione LILT di Ragusa, Modica e Comiso sono stati dotati di modernissimi videodermatoscopi, dispositivi all’avanguardia per la mappatura dei nei, che, associati a una visita dermatologica approfondita, permettono di rilevare in tempi rapidi eventuali segnali di allarme. Grazie a questa tecnologia, è possibile effettuare una diagnosi precoce delle neoplasie cutanee e intervenire tempestivamente.

La LILT di Ragusa offre visite dermatologiche gratuite ai propri soci, con un contributo di 15 € per la tessera associativa. Inoltre, le mappature dermatologiche, prescrivibili dallo specialista, sono disponibili con un contributo di 75 €, esclusivamente per scopi preventivi oncologici. La campagna si avvale della competenza di Anna Elisa Verzì, Stefano Di Marco, Giuseppa Giaccone e Nicola Giardullo, esperti dermatologi che si dedicano con passione alla prevenzione.

Dal mese di gennaio 2025, sono stati già effettuati oltre 100 controlli sui soci che hanno richiesto l’appuntamento, chiamando il numero 3343985455.

La LILT di Ragusa è da anni impegnata anche nel campo della ricerca sui tumori cutanei, con particolare attenzione al Melanoma e al Tumore di Kaposi. Grazie alla sua esperienza e alle collaborazioni con le Università di Catania e Messina e con il Centro Kaposi dell’Ospedale Mangiagalli di Milano, la LILT di Ragusa è diventata un punto di riferimento fondamentale per i pazienti siciliani in questo campo.

La prevenzione è la chiave per una vita sana. Non perdere l’occasione di prenderti cura della tua pelle. Per maggiori informazioni e per prenotare una visita, contatta la LILT di Ragusa al 3343985455.

Salva