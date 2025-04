Grave incidente a Pozzallo. Giovane ricoverato in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada che conduce al porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa. Un impatto violento tra una motocicletta e un’autovettura utilitaria ha avuto come conseguenza il ferimento grave del conducente della moto, un giovane di vent’anni originario di Modica ma residente nella città marittima.

L’impatto, la cui dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri della Stazione di Pozzallo, ha avuto la peggio, come spesso accade in questi casi, per il centauro. Il giovane ha riportato ferite serie, tanto da rendere necessario l’intervento immediato di un’ambulanza del servizio 118.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il ventenne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Modica. Qui, i medici lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico all’addome. Attualmente, il giovane si trova ricoverato in prognosi riservata, e le sue condizioni vengono monitorate costantemente dall’équipe medica.

Le forze dell’ordine, intervenute prontamente sul luogo dell’incidente, hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. Saranno fondamentali i rilievi effettuati e le eventuali testimonianze per comprendere appieno le cause che hanno portato al violento scontro tra la moto e l’utilitaria.

La notizia dell’incidente ha destato preoccupazione nella comunità locale, in particolare tra i residenti di Pozzallo e Modica, in apprensione per le sorti del giovane centauro. Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute nelle prossime ore.

Questo ennesimo incidente stradale richiama ancora una volta l’attenzione sulla necessità di una maggiore prudenza e attenzione alla guida, soprattutto sulle strade ad alta percorrenza come quella che conduce al porto di Pozzallo, spesso teatro di traffico intenso.

