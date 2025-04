ASP Ragusa: Oltre 1000 dipendenti beneficiano delle progressioni economiche per valorizzare merito e professionalità

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Ragusa rafforza il suo impegno per una sanità pubblica di qualità, ponendo al centro il rispetto, il merito e la valorizzazione delle proprie risorse umane. Un segnale tangibile di questa attenzione è rappresentato dalla recente implementazione delle progressioni economiche previste dall’articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Sanità 2019-2021, che vedrà ben 1.023 lavoratrici e lavoratori beneficiare di un significativo aumento retributivo.

Grazie a un investimento complessivo di oltre 3,3 milioni di euro, l’ASP ha riconosciuto i cosiddetti “differenziali economici di professionalità”. Si tratta di un beneficio economico, erogato con decorrenza 1° gennaio 2023, destinato a premiare quei dipendenti che nel corso degli anni hanno maturato una solida esperienza, sviluppato competenze specifiche e garantito una continuità di servizio nei diversi e cruciali ruoli che compongono il sistema sanitario provinciale.

La platea dei profili professionali coinvolti in questa importante misura è ampia e variegata, a testimonianza della centralità di ogni figura che opera quotidianamente per garantire l’efficienza e l’efficacia dei servizi sanitari offerti dall’ASP di Ragusa. Il riconoscimento economico ha interessato personale appartenente a diverse aree funzionali:

751 operatori dell’area “Professionisti della salute e dei funzionari” : questa vasta categoria include personale sanitario (medici, infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, ecc.), personale tecnico (ingegneri, architetti, biologi, ecc.), personale amministrativo (dirigenti amministrativi, funzionari amministrativi, ecc.) e personale socio-sanitario (assistenti sociali, psicologi, educatori professionali, ecc.).

: questa vasta categoria include personale sanitario (medici, infermieri, tecnici sanitari di radiologia medica, ecc.), personale tecnico (ingegneri, architetti, biologi, ecc.), personale amministrativo (dirigenti amministrativi, funzionari amministrativi, ecc.) e personale socio-sanitario (assistenti sociali, psicologi, educatori professionali, ecc.). 94 operatori socio-sanitari e 7 tecnici appartenenti all’area “Operatori”.

appartenenti all’area “Operatori”. 34 assistenti , tra tecnici (es. tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia) e amministrativi (assistenti amministrativi).

, tra tecnici (es. tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia) e amministrativi (assistenti amministrativi). 137 lavoratori dell’area del personale di supporto, che ricoprono ruoli sia tecnici (es. autisti, manutentori) che amministrativi (es. coadiutori amministrativi).

Il Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, ha espresso grande soddisfazione per questa iniziativa, sottolineando il valore intrinseco del personale dell’Azienda: «Questa misura rappresenta un gesto concreto di riconoscimento verso il nostro personale. Non parliamo solo di numeri o di adeguamenti contrattuali, ma del valore che ogni giorno donne e uomini portano dentro ospedali, ambulatori, uffici e strutture territoriali. È giusto premiare il loro impegno, anche in vista delle nuove sfide che ci attendono, con la consapevolezza che il cuore del servizio sanitario è fatto di persone».

Questo investimento significativo nelle risorse umane dell’ASP di Ragusa non solo rappresenta un giusto riconoscimento per l’impegno e la professionalità dimostrata dai dipendenti, ma costituisce anche un importante passo avanti nel percorso di miglioramento continuo della qualità dei servizi sanitari offerti alla cittadinanza. La valorizzazione del personale, infatti, è un elemento imprescindibile per affrontare con competenza e dedizione le sfide presenti e future del sistema sanitario provinciale.

Salva