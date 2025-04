Grande partecipazione alla manifestazione di Fratelli d’Italia Ispica

Ieri sera, in una cornice conviviale e gioiosa, si è svolta con grande partecipazione la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia Ispica, che ha visto la presenza di numerosi cittadini, iscritti e simpatizzanti. Un evento che si è rivelato non solo un momento di incontro, ma anche un’importante occasione di bilancio e proposte per il futuro della città.

Carmelo Alfano, componente del direttivo del partito, ha sottolineato i significativi risultati raggiunti dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, On. Innocenzo Leontini, grazie all’impegno del Vice Sindaco Tonino Cafisi e dell’Assessore Marco Santoro. «Sono progetti concreti – ha dichiarato Alfano – che stanno già trasformando Ispica, ponendo le basi per un futuro di sviluppo e crescita per la nostra città.»

Tra i principali risultati evidenziati, Alfano ha citato l’importante avvio dei lavori nella zona artigianale, un passo fondamentale per la crescita economica della città. Ha inoltre messo in evidenza l’accelerazione impressa da Fratelli d’Italia per investire il Consiglio Comunale a trattare il Piano Regolatore Generale, uno strumento cruciale per la pianificazione del territorio. Non da meno, l’ottenimento di finanziamenti essenziali, grazie all’impegno dell’On. Giorgio Assenza e del Sen. Salvo Sallemi, che hanno reso possibile interventi di manutenzione delle strade urbane ed extraurbane e grandi eventi come la Notte Bianca, animata dal DJ Renée La Bulgara, e il Carnevale, che quest’anno ha visto la partecipazione di DJ Mauro Miclini.

Un ulteriore successo è stato l’annuncio dell’Assessore regionale al Turismo, On. Elvira Amata, del riconoscimento ufficiale della Settimana Santa Ispicese tra gli eventi di rilevanza regionale, un risultato che conferma la profonda importanza culturale e tradizionale di Ispica nel panorama siciliano.

La serata è stata anche l’occasione per annunciare con entusiasmo nuove adesioni al partito. Alcuni nuovi membri hanno deciso di unirsi a Fratelli d’Italia Ispica, rafforzando ulteriormente il radicamento del partito sul territorio e consolidando il suo impegno per la crescita e lo sviluppo della città.

Carmelo Alfano ha poi sottolineato come l’ingresso di Fratelli d’Italia in Giunta, prima con l’Assessore e attuale Vice Sindaco Tonino Cafisi e successivamente con l’Assessore Marco Santoro, abbia avuto un impatto positivo e determinante per Ispica: «L’ingresso di Fratelli d’Italia in Giunta ha rafforzato ulteriormente il Sindaco On. Innocenzo Leontini e sta trasformando il volto della città. Grazie all’impegno costante e alla dedizione di Marco Santoro e Tonino Cafisi, i risultati sono sotto gli occhi di tutti e il loro lavoro è sempre più apprezzato dai cittadini. Fratelli d’Italia è quotidianamente impegnata a costruire, insieme al Sindaco Leontini e all’intera amministrazione comunale, una città migliore, con una visione di sviluppo e crescita che guarda al futuro», ha dichiarato Alfano. Nel corso della serata, Tony Blandizzi, esponente del coordinamento, ha ripercorso le tappe più significative del partito a Ispica, sottolineando come Fratelli d’Italia stia continuando a crescere e a radicarsi sempre più nel territorio, con l’obiettivo di servire al meglio la comunità.

L’incontro si è rivelato un’importante occasione di riflessione sui progetti in corso, sulle sfide future e per rafforzare il legame con il territorio. Con un forte impegno e rinnovato entusiasmo da parte di tutti, Fratelli d’Italia continuerà a lavorare, insieme al Sindaco e all’intera Amministrazione, per il bene di Ispica e dei suoi cittadini.

Salva