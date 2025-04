Beirut. L’Idf elimina il leader di Hezbollah Hassan Bdeir

Un raid israeliano ha colpito nella notte la periferia sud di Beirut, centrando in pieno l’appartamento ai piani superiori dove dimorava Hassan Bdeir, figura di spicco di Hezbollah e della Forza Quds iraniana, tradizionale roccaforte del gruppo terroristico libanese situata nel quartiere di Dahiyeh. Secondo quanto riferito dall’esercito israeliano, Bdeir era coinvolto nella pianificazione di attacchi terroristici su larga scala, condotti in coordinamento con Hamas. Il portavoce militare Idf ha descritto l’operazione come una “risposta preventiva a una minaccia concreta e immediata che non ha lasciato scampo”. Bdeir, si legge in una nota, “aveva recentemente diretto operativi di Hamas e li aveva aiutati a pianificare un attacco terroristico di larga portata”. Beirut ha condannato l’operazione, sostenendo che mette a repentaglio la tregua in corso tra Israele e Hezbollah. “Ci aspettiamo che il governo libanese intervenga per sradicare le organizzazioni terroristiche che agiscono all’interno dei suoi confini contro lo stato di Israele”, ha replicato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar che condanna Hamas per le continue aggressioni e la brutale repressione contro chi ne contesta il potere a Gaza.

La minaccia al-Julani

A preoccupare lo stato ebraico è anche l’evoluzione del quadro siriano, dove il nuovo leader Ahmed al-Shara’ – già noto come Abu Muhammad al-Julani – avrebbe recentemente scarcerato decine di terroristi di Hamas e Jihad islamica. Le forze di sicurezza israeliane temono che queste cellule, ora riattivate sotto l’ombrello iraniano, possano aprire un nuovo fronte a est. Gerusalemme ha già chiarito che non tollererà la ricostituzione di basi terroristiche in Siria e ha ribadito la propria intenzione di mantenere smilitarizzata l’area del Golan, in coordinamento con le comunità locali, tra cui la popolazione drusa. La possibilità che la Turchia, sponsor di al-Julani, apra base militari proprie in Siria è un altro motivo di preoccupazione per Israele.

Qatargate

Sul fronte interno, la tensione politica resta alta. A catalizzare l’attenzione pubblica è il Qatargate, l’inchiesta che ha portato all’arresto di due stretti collaboratori del premier Benjamin Netanyahu. Jonathan Urich ed Eli Feldstein sono stati fermati con l’accusa di corruzione, contatti con agenti stranieri e riciclaggio di denaro. Secondo gli investigatori, che hanno chiesto una proroga della custodia di nove giorni, i due avrebbero ricevuto fondi dal Qatar per attività di comunicazione volte a promuovere gli interessi di Doha in Israele. Il tribunale di Rishon Lezion, competente per il caso, ha confermato gli arresti domiciliari per altre 48 ore.

