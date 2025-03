Ispica: celebrato il congresso comunale di Forza Italia, eletta la nuova segretaria e il coordinamento cittadino

“Il congresso del cambiamento” è stato definito così il congresso comunale di Forza Italia che si è tenuto ieri a Villa Principe di Belmonte ad Ispica. Un ritorno in grande stile quello di Forza Italia in città, una città dove il partito fondato da Silvio Berlusconi è stato sempre grande protagonista grazie alla presenza di Innocenzo Leontini oggi sindaco, in passato deputato regionale ed anche europarlamentare. Tutti sono stati concordi nel sottolineare che proprio Innocenzo Leontini è l’uomo giusto su cui puntare per riaffermare la presenza di Forza Italia nel territorio. Ed è stato proprio il sindaco Leontini a dare il benvenuto a coloro che numerosi ieri hanno voluto partecipare al congresso che ha visto la presenza del segretario provinciale di Forza Italia Giancarlo Cugnata e del deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, in veste di Presidente del Congresso.

Leontini ha spiegato l’importanza di questo momento che sancisce definitivamente il passaggio della struttura dell’amministrazione da civica a politica. Aprendo ufficialmente un centro destra fondato sulla presenza in giunta non solo di Forza Italia che esprime in questo momento l’unico sindaco della provincia oltre a due assessori, Massimo Dibenedetto e Lorenzo Ricca, che nei loro interventi hanno sottolineato il grande lavoro che è stato fatto in questi anni dall’amministrazione Leontini con la sua squadra che comprende anche la consigliera Kett Roccasalva che è stata ufficialmente investita ieri, durante il congresso, della carica di capogruppo di FI al consiglio comunale, ma anche sulla presenza di Fratelli d’Italia che è rappresentata in giunta da due assessori. E a testimoniare questa alleanza che il segretario provinciale Cugnata ha definito “lungimirante” da parte del sindaco Leontini, è stata anche la presenza dell’on Giorgio Assenza. Lo stesso ha ribadito la volontà di lavorare insieme su un fronte comune per ricostruire il centrodestra in vista di due impegni elettorali importanti per il territorio: le elezioni provinciali e le future elezioni amministrative. Al termine del congresso è stata eletta per acclamazione la nuova segretaria cittadina di Forza Italia l’Arch. Valentina Lombardo insieme al nuovo coordinamento cittadino costituito da Fiorenza Fronte, Emanuela Miceli, Mariachiara Medici, Anna Corallo, Franzo Bruno, Sergio Melfi, Lucio Tasca, Natale Sammito, Rosaria Zacco, Agata Leone, Lorenzo Ricca, Innocenzo Leontini, Massimo Dibenedetto e Kett Roccasalva.

