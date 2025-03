Formaggi siciliani storici e sbocchi verso nuovi mercati. Incontro Corfilac e Confcooperative Ragusa

E’ in programma mercoledì 2 aprile, a Ragusa, nella sede dell’assessorato allo Sviluppo economico, centro direzionale zona artigianale, contrada Mugno, il convegno avente per tema “Internazionalizzazione, concentrazione dell’offerta e sbocchi verso nuovi mercati”. E’ organizzato dal Corfilac in collaborazione con Confcooperative Sicilia. L’evento, che inizierà alle 9,30, vedrà la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti istituzionali e operatori economici, con l’obiettivo di discutere strategie innovative per la valorizzazione e la promozione delle produzioni casearie tradizionali siciliane nei mercati nazionali ed internazionali. In particolare, il programma della giornata prevede l’intervento di Nisio Paganin, presidente caseifici GranTerre leader nella produzione e commercializzazione dei grandi formaggi stagionati italiani (Grana Padano, Asiago, Dop del Parmigiano Reggiano) e l’intervento di Tommaso Di Matteo, direttore di Sprint Sicilia (Sportello regionale per l’internazionalizzazione del sistema delle imprese). A parlare del ruolo della cooperazione nel settore lattiero-caseario ci sarà, poi, Gianluca Pierangelini in rappresentanza di Confcooperative Fedagripesca nazionale. Tra le presenze illustri già annunciate anche quella del presidente di Confcooperative Sicilia, Gaetano Mancini. Nel pomeriggio, tra l’altro, è prevista la visita della struttura del Corfilac da parte dei relatori e degli ospiti a cui seguirà, sempre nella stessa sede, un incontro di approfondimento.

“E’ un primo grande momento di confronto sulle produzioni casearie tradizionali siciliane a cui stiamo fornendo il nostro contributo – commenta il presidente Confcooperative territoriale Ragusa, Luca Campisi – ci siamo resi subito disponibili perché riteniamo che occasioni del genere consentano di garantire una crescita di tutto il sistema economico di riferimento. Ci sono prospettive molto interessanti proprio grazie al Corfilac che occorre cogliere al volo. E ritengo che questo momento ci indicherà chiaramente quale la strada da percorrere. Invitiamo tutti gli interessati a partecipare consapevoli che, proprio attraverso questo percorso, si potrà arrivare a tagliare traguardi molto interessanti”.

“Il Corfilac si è sempre speso per fornire agli allevatori e ai produttori di formaggi storici siciliani percorsi di alto valore formativo – spiega la presidente Cinzia Caggia – per dare risalto al lavoro prezioso che queste persone svolgono quotidianamente. Abbiamo approfittato di un bando Psr misura 16.1 per sviluppare percorsi di crescita professionale nel settore della comunicazione e del marketing dei formaggi siciliani portando a conoscenza le tecniche di neuromarketing, ma anche sviluppando percorsi formativi sulla stagionatura dei formaggi. Con il convegno su concentrazione dell’offerta e approccio al marketing internazionale desideriamo indicare i percorsi necessari da perseguire per una valorizzazione sempre maggiore dei formaggi storici siciliani anche in campo internazionale, perché riteniamo che fare bene da solo non basti, è importante comunicare e saper valicare i confini isolani e nazionali”.

