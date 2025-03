Marina di Ragusa. Cercasi personale per il nuovo catamarano “Ragusa Xpress”

Tre indizi fanno una prova. Se è vero che la compagnia maltese proprietaria del catamarano “Ragusa Xpress” inizierà a giugno a fare le traversate fra l’isola di Malta e Marina di Ragusa, ecco che arrivano anche le prime proposte di lavoro per chi desidera entrare in contatto con i responsabili dell’azienda di navigazione maltese.

Si stanno cercando diverse figure dell’equipaggio di cabina al fine di unirsi al team di Ragusa Xpress. Ecco le principali caratteristiche richieste.

Principali compiti e responsabilità:

Assistenza ai passeggeri a bordo, inclusa l’utilizzazione del sistema di comunicazione per annunci di sicurezza e altre informazioni, nonché le dimostrazioni di sicurezza ai passeggeri.

Assistenza nella gestione del catering/bar, secondo necessità.

Supporto nell’inventario e nel riassortimento degli articoli.

Assistenza ai passeggeri per qualsiasi necessità durante i viaggi.

Partecipazione alle procedure di imbarco e sbarco dei passeggeri.

Contributo alla pulizia generale della nave e alla manutenzione delle aree passeggeri prima, durante e dopo i viaggi.

Mantenimento di un’adeguata cura personale e igiene in preparazione alle operazioni con i passeggeri.

Svolgimento di eventuali mansioni aggiuntive richieste dal ruolo.

Requisiti per i candidati:

Presentare un aspetto curato e professionale.

Dimostrare fluente conoscenza della lingua inglese e italiana.

Possedere competenze informatiche di base.

Saranno considerati preferenziali i candidati in possesso dei seguenti certificati validi:

Basic Safety Training – STCW Reg. VI

Proficiency in Survival Craft ed ESC – STCW Reg. VI/2

Designated Security Duties (D.S.D.) – STCW Reg. VI/6

Crowd Management Training – STCW Reg. V/2, A-V/2-1

Crisis Management and Human Behaviour – STCW Reg. V/2, A-V/2

Food Handling Certificate – Categoria B

Inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email: info@ragusaxpress.com

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Part-time

Retribuzione: €1.000,00 – €2.000,00 al mese

Ore previste: 40 a settimana

Disponibilità: Turni

Lingua: Inglese (Obbligatorio)

Disponibilità a viaggiare: 50% (Preferenziale)

