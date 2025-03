Minaccia di scontro diretto Russia-NATO per le “forze di pace” in Ucraina

Il Cremlino si oppone categoricamente alle “forze di pace” occidentali in Ucraina, avvertendo che porterebbe a un possibile confronto diretto tra Russia e NATO. A riferirlo l’arcinota “signorina buonasera”, portavoce del Cremlino, “uno scenario che potrebbe portare a uno scontro diretto tra la Russia e la NATO”, riferisce la Zakharova, aggiungendo che Londra e Parigi stanno elaborando piani per “un intervento militare in Ucraina” con il pretesto di un’operazione di mantenimento della pace. Parole che fanno seguito all’iniziativa lanciata da Emmanuel Macron, con i rappresentanti di 30 paesi che hanno partecipato al vertice della “Coalizione dei volenterosi” a Parigi, in cui hanno discusso le modalità per il dispiegamento di una potenziale forza di pace in territorio ucraino. “In Ucraina, ci sarà una forza di pace inviata da diversi paesi europei se si raggiungerà un accordo finale per porre fine alla guerra, ha detto Macron”, che ha riconosciuto che “non c’è unanimità” tra i paesi riuniti a Parigi per quanto riguarda la loro partecipazione a questa forza. Questo perché alcuni paesi “non hanno la capacità” di partecipare alla forza di pace, mentre altri non hanno il consenso politico interno per farlo. Ciononostante, Macron ha chiarito che tale unanimità “non è necessaria” per far avanzare l’iniziativa. Macron ha cercato anche il sostegno degli Stati Uniti per l’iniziativa di pace parlando telefonicamente con il presidente Donald Trump prima del vertice dell’Eliseo. Mentre il primo ministro britannico Keir Starmer ha evitato di dare “una scadenza rigorosa” per il dispiegamento della forza di pace. Tuttavia, ha stimato che sarebbe necessario che la forza “fosse dispiegata in giorni e settimane, non dopo mesi e mesi”. Macron ha inoltre chiarito che Francia e Regno Unito “guideranno congiuntamente” gli sforzi europei in Ucraina. A questo proposito, entrambi i paesi invieranno presto una missione militare in Ucraina per valutare, sul campo, le possibilità di dispiegamento delle forze di pace, comprese le posizioni, le capacità operative e le dimensioni. Missione militare che lavorerà a fianco di funzionari ucraini per progettare le future forze armate del paese, valutando il numero ideale di truppe e le capacità tecniche, con l’idea che un forte esercito nazionale sia la migliore garanzia di sicurezza dell’Ucraina contro la Russia. Sia Macron che Starmer hanno insistito sul fatto che si tratterà di una forza di pace con l’unico obiettivo di dissuadere la Russia dal lanciare nuovi attacchi all’Ucraina. Fonti diplomatiche britanniche avevano precedentemente indicato che il contingente alleato sarebbe stato composto da circa 20.000 soldati e che si sarebbe limitato a proteggere le infrastrutture strategiche.

Salva