FdI Ispica. “Avvio lavori per la zona artigianale, svolta storica per lo sviluppo economico della città”

Con grande entusiasmo, il circolo di Fratelli d’Italia di Ispica annuncia l’avvio dei lavori per la realizzazione della zona artigianale. Questo intervento non rappresenta solo una nuova infrastruttura, ma segna una svolta decisiva per lo sviluppo economico della nostra città, un passo fondamentale verso il futuro. Un risultato che nasce dall’impegno e dalla visione politica di Fratelli d’Italia, con il Vicesindaco Tonino Cafisi in prima linea.

Delegato dal Sindaco On. Innocenzo Leontini, Cafisi ha portato avanti il progetto con passione e determinazione, comprendendo appieno le esigenze del settore grazie alla sua esperienza come artigiano e imprenditore. Il suo impegno instancabile ha permesso di superare gli ostacoli e accelerare l’intero processo, garantendo così l’avvio tempestivo dei lavori.

“Questa zona artigianale è molto più di un semplice spazio per nuove attività: è il motore di una visione che rilancerà il nostro territorio. È un progetto che, grazie alla sinergia tra istituzioni, associazioni di categoria come la CNA e al sostegno dei nostri rappresentanti regionali e nazionali, On. Giorgio Assenza e Sen. Salvo Sallemi, oggi diventa realtà”, ha dichiarato il Vicesindaco Tonino Cafisi. “Questo è solo l’inizio di un lungo cammino che renderà Ispica un polo di sviluppo economico attrattivo per nuovi investimenti.”

Marco Santoro, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia e assessore comunale, ha sottolineato: “Il 28 marzo sarà una data storica per Ispica. Dopo anni di attesa, finalmente daremo il via a un progetto che risponde alle necessità di artigiani, imprenditori e dell’intera comunità. È una vittoria per Fratelli d’Italia e per l’intera amministrazione comunale guidata dal Sindaco, On. Innocenzo Leontini, che ha trasformato questa visione in una realtà concreta. Tonino Cafisi ha incarnato l’impegno del nostro partito, portando avanti questo progetto con tenacia e dedizione.”

La zona artigianale non è solo una risposta alle richieste di spazi produttivi, ma una vera e propria leva di sviluppo che darà nuova linfa all’economia cittadina. Attrarrà investimenti, stimolerà la crescita delle imprese locali e rafforzerà il tessuto economico di Ispica.

Fratelli d’Italia ha vinto una sfida decisiva, dimostrando che il lavoro di squadra e l’impegno delle istituzioni possono tradursi in risultati concreti per la comunità. Con l’avvio dei lavori per la realizzazione della zona artigianale, Ispica entra in una nuova fase di crescita e innovazione.

Il 28 marzo 2025 segnerà l’inizio di un nuovo capitolo per Ispica, scritto grazie alla forza di una visione chiara e alla determinazione dell’intera Amministrazione Comunale.

Salva