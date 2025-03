Pozzallo. Il Consigliere Sulsenti passa tra le fila di FdI

All’inizio dei lavori consiliari del 26 marzo, l’ex sindaco di Pozzallo e consigliere comunale in carica, Giuseppe Sulsenti, ha ufficialmente comunicato il suo passaggio tra le fila di FDI. Tale passaggio era stato preannunciato dal segretario provinciale di FDI Giovanni Moscato sabato scorso nella convention del Circolo di Ragusa alla presenza del Commissario Regionale e di tutta la deputazione iblea. Il circolo di Pozzallo era presente in Consiglio comunale con tutto il Direttivo per plaudire a questo incremento del gruppo consiliare di FDI con un personaggio di spicco del calibro di Peppe Sulsenti. Il Coordinatore del Circolo di Pozzallo Luca Susino, ha dichiarato tutta la propria soddisfazione per un partito che cresce in numeri ed in qualità di iscritti. Tutto il direttivo è ora impegnato a fare sentire la presenza di FDI in consiglio tramite i due consiglieri Enzo Pisana e Peppe Sulsenti che saranno la voce del primo partito in Sicilia ed in Italia. Una serie di iniziative sono previste nei prossimi giorni per risolvere problemi irrisolti da anni, a cominciare dal porto di Pozzallo. Infatti il Sen. Salvo SalIemi, assieme all’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità Sicilia On. Alessandro Aricò saranno presenti giorno 4 al porto di Pozzallo per una presa d’atto delle problematiche da risolvere sia nel breve che nel lungo tempo.

