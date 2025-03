Vittoria. Il consigliere Pelligra interviene dopo il congresso cittadino di Forza Italia

“E’ stato un bel momento di politica cittadina. A sottolineare sempre di più, qualora ce ne fosse di bisogno, che l’impegno premia. Soprattutto chi si dà da fare per lavorare nell’interesse della città”. E’ il commento del consigliere comunale di Forza Italia a Vittoria, Biagio Pelligra, a distanza di qualche giorno dai lavori del congresso comunale cittadino che, domenica scorsa, ha visto l’elezione del segretario comunale, Andrea La Rosa, alla presenza del coordinatore provinciale, Giancarlo Cugnata, e della senatrice Daniela Ternullo. “Ringraziamo tutti loro che sono intervenuti – afferma ora Pelligra – ma anche gli altri ospiti politici che ci hanno onorato della loro presenza. E, soprattutto, è opportuno ringraziare i nostri tesserati che sono stati presenti e che hanno animato un congresso ricco di spunti e di stimoli per la città di Vittoria. Ci sentiamo addosso una grande responsabilità e vogliamo fare in modo che possano arrivare risposte sempre più confacenti a tutti coloro che ci hanno onorato della loro fiducia. Auguro buon lavoro al segretario cittadino. Voglio sottolineare che tutti questi risultati sono arrivati nel giro di appena un anno. La presenza di amici e di tesserati ci ha dato forza per poterci scommettere circa la necessità di creare un’alternativa all’attuale amministrazione comunale, un’alternativa in grado di rilanciare le peculiarità di una città importante come Vittoria il cui futuro non può essere lasciato all’improvvisazione, ma ha bisogno di una seria programmazione”.

