Modica, “Temporary store” bocciati in Consiglio: polemiche e appello al rilancio dell’iniziativa

MODICA – La proposta di introdurre i “Temporary store” a Modica, pensata per rivitalizzare il tessuto economico del centro storico, è stata respinta durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale. La bocciatura è arrivata a seguito dell’astensione dei dodici consiglieri vicini all’onorevole Abbate.

L’iniziativa dei “Temporary store” prevedeva l’apertura di attività commerciali temporanee con l’obiettivo di contrastare la desertificazione che da tempo affligge sia Modica Alta che Modica Bassa. La proposta aveva ricevuto il sostegno delle associazioni di categoria Confcommercio e CNA, che hanno espresso il loro disappunto per l’esito negativo in Consiglio.

“Il crescente spopolamento del centro storico, sia in termini di attività commerciali che di residenti – dice Vito D’Antona di Sinistra Italiana – è considerato una vera e propria emergenza per la città. Secondo alcune voci, i consiglieri vicini all’onorevole Abbate avrebbero utilizzato la questione dei “Temporary store” per dimostrare la loro forza in Consiglio, consapevoli che la loro astensione avrebbe portato alla bocciatura della proposta. Nonostante la battuta d’arresto, si auspica che l’iniziativa dei “Temporary store” non venga accantonata e che possa trovare una sua realizzazione in tempi brevi. L’obiettivo è quello di rilanciare l’economia del centro storico e contrastare il fenomeno dello spopolamento, che rappresenta una sfida cruciale per il futuro di Modica”.

