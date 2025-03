Ragusa, tunisino denunciato per intrusione nella Questura: voleva saltare la fila

La Polizia di Stato di Ragusa ha denunciato a piede libero un cittadino tunisino di 22 anni, residente in Italia, per essere entrato illegalmente in un’area riservata della Questura. L’uomo, che non aveva precedenti penali, ha cercato di accedere all’Ufficio Immigrazione scavalcando la recinzione.

La mattina del 13 marzo scorso, gli agenti di polizia hanno notato un uomo che tentava di arrampicarsi sul cancello d’ingresso dell’Ufficio Immigrazione. Dopo aver superato rapidamente la recinzione, l’uomo è entrato nel cortile antistante l’ufficio, cercando di confondersi tra gli altri stranieri in attesa per essere servito prima.

L’uomo è stato immediatamente fermato e portato in ufficio, dove sono state prese le sue impronte digitali e sono state effettuate le procedure di identificazione. Successivamente, è stato denunciato alle autorità giudiziarie per essere entrato illegalmente in un’area vietata di interesse militare dello Stato.

Questo incidente mette in evidenza le sfide che le forze dell’ordine devono affrontare nella gestione dell’afflusso di stranieri che cercano di accedere agli uffici di immigrazione. Dimostra anche la determinazione della polizia nel far rispettare la legge e nel mantenere la sicurezza nei luoghi pubblici.

