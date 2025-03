Ragusa. Open Day dei Nidi d’Infanzia a gestione comunale

Si svolgerà il 29 Marzo, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, l’Open Day dei Nidi d’Infanzia a gestione comunale, evento promosso dall’assessorato alla Pubblica Istruzione e dedicato a tutte le famiglie che desiderano scoprire gli spazi gioco e le opportunità educative offerte dai nidi comunali.

L’Open Day si terrà nelle sedi delle strutture:

Palazzello I – Via L.Perosi, 5

Palazzello II Via L.Perosi, 7

Prof.Toto’ Stella Via Carducci, 236

G.B.Marini Via Montereo, 2

Patro Via De Nicola

San Giovanni Via Ecce Homo, 98.

“Il servizio offerto dalle nostre strutture – afferma l’assessora alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – è un servizio di riconosciuta qualità, con educatori ed educatrici professionalmente qualificati e uno staff di supporto di grande esperienza. Il Comune sta inoltre lavorando per migliorare sempre più l’offerta e ampliarla, con la realizzazione di 4 nuove strutture scolastiche capaci di rispondere alle esigenze delle famiglie ragusane.

Una crescita del servizio che segue la continuità educativa 0-6 secondo un sistema integrato così come stabilito dal D. Lgs. 65/2017, garantendo a tutti i bambini e a tutte le bambine, dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppo delle loro potenzialità integrando la crescita di autonomia, creatività, relazioni con l’altro e “scoperta del mondo”, apprendimenti, superando disuguaglianze e barriere. In vista di questo, il nido, non più denominato asilo nido ma bensì nido d’infanzia, presuppone non un luogo di accudimento ma un’ambiente per la crescita educativa.

Durante l’Open Day, le famiglie avranno la possibilità di partecipare a laboratori interattivi e incontrare il personale educativo che sarà a disposizione per rispondere a tutte le domande e fornire informazioni dettagliate sui programmi e le attività. I bambini potranno anche divertirsi con giochi e attività, pensate appositamente per loro, in un ambiente stimolante e accogliente.

Invitiamo tutte le famiglie a partecipare a questo evento speciale e a scoprire come i nostri nidi possono diventare un prezioso punto di riferimento per i loro bambini.

Per ulteriori informazioni sull’Open Day e sui nidi del Comune, vi invitiamo a visitare il nostro sito web www.comune.ragusa.it o a contattare l’ufficio del Settore 7 – Servizio 10 – Gestione Asili Nido dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 i seguenti numeri telefonici: 0932676419 – 0932676472 – 093267647”.

