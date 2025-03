La confusione del PD Modicano: tra calcio, pallavolo e cospirazioni”

Marina di Modica ospiterà – nel primo weekend di agosto – una delle quattro tappe più importanti del campionato italiano di beach VOLLEY.

Donnalucata, non è ancora certo ma probabile, ospiterà la finale del torneo regionale di beach SOCCER denominato Sabbie di Sicilia.

La Regione, grazie all’interessamento dell’On.le Ignazio Abbate, supporterà la tappa di beach volley e la candidatura della Provincia di Ragusa ad ospitare la finale nazionale di “beach soccer” attraverso una serie di eventi collaterali che faranno da lancio promozionale.

Così i 12 consiglieri comunali della DC, di Siamo Modica e del Gruppo Misto dopo le accuse gravi ed infondate lanciate oggi dal PD cittadino nei confronti dell’On.le Abbate: “Il Pd confonde la tappa Nazionale di “beach volley” con il “torneo Sabbie di Sicilia” che torna in Provincia di Ragusa dopo che nel 2023 la finale è stata a Marina di Modica e nel 2024 a Marina di Ragusa.

La precisazione è necessaria perché, apprendiamo con rammarico, che per qualcuno l’unico sport conosciuto è quello di creare ad arte polemiche e cercare facile consenso popolare.

E così il PD di Modica non capisce la differenza tra “beach VOLLEY e beach SOCCER”, non perdendo l’occasione di fare l’ennesima figuraccia nel maldestro tentativo di fare apparire l’On.le Abbate come un implacabile vendicatore.

La tappa GOLD del campionato nazionale di beach VOLLEY, una delle 4 in Italia, porterà su Marina di Modica l’attenzione di tutto il mondo pallavolistico Italiano. E con essa migliaia di appassionati che potranno vedere dal vivo i migliori giocatori italiani. Una ricaduta economica importante per tutta la Città per la quale l’onorevole Abbate si è speso tantissimo in ogni sede poiché parliamo del più importante evento sportivo organizzato in Sicilia negli ultimi anni.

Invitiamo gli esponenti del PD di Modica a godersi lo spettacolo cercando magari qualcuno che gli possa spiegare le regole principali. Sabbie di Sicilia è invece oggi un interessante manifesto per il calcio da spiaggia che tocca alcune delle più belle spiagge siciliane, domani un progetto ambizioso di cui se ne discuterà a breve.

Una cosa è certa: un esponente politico non può influenzare la scelta di una Federazione, cioè l’unico Ente deputato alla scelta delle sedi gara. Un politico può solo impegnarsi per reperire i fondi necessari alla riuscita degli eventi. Ed è quello che sta facendo l’On.le Abbate non solo per Modica ma per l’intero territorio Ibleo. Capiamo che questo concetto può risultare sconosciuto ai democratici – di sinistra – Modicani, impegnati come sono a vedere congiure e cospirazioni ovunque.

