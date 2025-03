Il Sindaco di Pozzallo scrive all’ASP:  “Trasferimento Guardia Medica, serve chiarezza”

Il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha inviato una lettera al Direttore Generale dell’ASP, esprimendo la necessità di un incontro urgente per discutere il trasferimento imminente della Guardia Medica dall’attuale sede di Via Rapisardi alla nuova Casa di Comunità di Via Orione. La notizia del trasferimento ha suscitato “grande perplessità” nell’amministrazione comunale, che teme per la continuità del servizio di assistenza. Le preoccupazioni del Sindaco riguardano il Punto di Primo Intervento (PTE) che non garantisce sempre la presenza attiva di un medico, specialmente nelle ore notturne, creando una situazione di potenziale rischio per i cittadini.

“Sarebbe opportuno – rileva Ammatuna – trasferire anche il PTE nella Casa di Comunità, creando una struttura unica per la Continuità Assistenziale e l’Emergenza Sanitaria. Questa soluzione assicurerebbe la presenza costante di un medico durante la notte. Ritengo “indispensabile” un incontro con l’ASP per condividere e concordare l’ubicazione dei due servizi sanitari, considerati di fondamentale importanza per la città”.

L’incontro richiesto mira a trovare una soluzione che garantisca la massima efficienza e sicurezza dei servizi sanitari per la comunità modicana. Il Sindaco sottolinea l’importanza di una decisione condivisa, che tenga conto delle esigenze dei cittadini e delle peculiarità del territorio.

Questa mossa del sindaco sottolinea la preoccupazione delle autorità locali per l’efficienza e la sicurezza dei servizi sanitari, e la volontà di cooperare con L’ASP per trovare la soluzione migliore.

