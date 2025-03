Scicli, arriva il finanziamento per il restyiling del Ciccio Scapellato grazie all’emendamento Abbate

“Il glorioso Ciccio Scapellato, teatro di tante battaglie sportive soprattutto a cavallo tra gli anni 70 e 80, tornerà a rivivere con la speranza che possa riportare lo Scicli a calcare i palcoscenici che merita”. Così l’Onorevole Ignazio Abbate al termine dell’incontro avuto ieri al Comune di Scicli dove, accompagnato dal Presidente del Consiglio Ficili, ha incontrato il Sindaco Marino e l’Assessore Giannone, per illustrare i dettagli del finanziamento da quasi mezzo milione di euro che il parlamentare della DC è riuscito ad ottenere con un apposito emendamento all’ultima manovra finanziaria. “I fondi saranno disponibili già nelle prossime settimane. Per ipotizzare l’inizio dei lavori bisognerà però aspettare che vengano effettuati tutti i passaggi burocratici necessari, ma su quello sono fiducioso perché già in passato l’Amministrazione sciclitana ha dato prova di saper lavorare bene e in tempi celeri. Lo stadio vedrà un nuovo impianto di illuminazione che permetterà lo svolgimento delle partite in notturna, una nuova tribuna ed i rinnovati spogliatoi. Insomma tutti interventi finalizzati a modernizzare un impianto storico che però risente della sua anzianità. L’augurio è quello che, portando ad un livello superiore l’impianto, possa tornare a vivere la passione calcistica per i colori cremisi che qualche anno fa portava il nome della città con orgoglio in giro per tutta la Sicilia e oltre. Ci tengo infine a ringraziare sempre il gruppo della DC di Scicli che è sempre sensibile ai bisogni della città e mi sollecita continuamente su iniziative da intraprendere per la comunità sciclitana”.

Salva