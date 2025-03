Unitre Modica. Le Sorelle Grimaldi per la città

Anche questa settimana il “Giovedì dell’Unitre” è stato dedicato ad un tema al femminile nel corso dell’incontro sul tema “La città delle donne. Il progetto di sviluppo urbano di Concetta e Francesca Grimaldi”, svoltosi a Modica presso la Sala riunioni della Fondazione Grimaldi. All’attenzione del prof. Uccio Barone, Relatore della Conferenza, le sorelle Concetta e Francesca Grimaldi, che, da suore di clausura per volontà ed imposizione della famiglia, si sono ribellate e sono riuscite a smonacarsi per vivere una vita normale. Una delle tante storie di donne costrette alla clausura, che non accettano una vita sacrificata, i cui particolari sono venuti fuori dalle ricerche effettuate negli archivi a seguito di specifici approfondimenti. Con la Relazione è stata aggiornata la storia nota della “smonacazione” delle nobildonne Concetta e Francesca Grimaldi nel 1793 e della successiva destinazione del loro ingente patrimonio a vantaggio della pubblica istruzione di Modica (Fondazione dell’Istituto Tecnico e del Liceo-Ginnasio). Sulla base della nuova documentazione archivistica acquisita, il prof. Barone ha contestualizzato le numerose “smonacazioni” che si verificarono nella Contea di Modica tra Illuminismo e Rivoluzione francese, sottolineando la penetrazione in Sicilia delle nuove idee di libertà e di emancipazione femminile. In particolare il Relatore ha ricostruito tutte le iniziative benefiche delle sorelle Grimaldi, che tra il 1812 e il 1841 consentirono lo sviluppo economico e sociale della Città della Contea (due Collegi gesuitici, Monte di Pietà, Reclusione delle donzelle povere, Convitto della gioventù,ecc.), grazie anche alla collaborazione del teologale Pietro Maria Polara Landolina. La trasformazione delle rendite e delle proprietà delle Grimaldi in investimenti pubblici per la Scuola modicana fu merito soprattutto di Pietro Scrofani, Ministro di Giustizia con Garibaldi a Palermo e di Carlo Papa primo Provveditore agli Studi della Provincia.

Donne e uomini virtuosi che con la loro azione politica e sociale hanno avviato lo sviluppo culturale e civile dell’area iblea. I lavori sono stati introdotti e conclusi da Enzo Cavallo, Presidente della Sede Unitre di Modica, che ha, fra l’altro, informato i presenti sullo sviluppo dell’attività in corso e sulle prossime iniziative programmate dall’Associazione che Sabato 22 Marzo effettuerà, con una delegazione di Soci, una visita aziendale presso la OP ortofrutticola Fonte Verde a Ispica, mentre in occasione del prossimo “Giovedì dell’Unitre” il 27 Marzo è prevista la Conferenza del dr. Gaetano Cabibbo, Primario di Medicina dell’Ospedale Maggiore di Modica, sul tema “Sindrome dell’apnea ostruttiva nel sonno e patologie correlate”.

Salva