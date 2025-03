Unitre. Avviato a Modica il Laboratorio di Cucina

Come preannunciato e nel rispetto del programma delle iniziative formative pianificate per il corrente anno, è stato avviato a Modica il Laboratorio di Cucina voluto ed organizzato dalla locale Sede dell’Unitre. Dopo i lusinghieri ed incoraggianti risultati dello scroso anno ed in recepimento delle numerose richieste pervenute dagli associati la qualificante attività è stata a suo tempo inclusa fra le iniziative formative dell’anno accademico 2024/2025 ed ha svolgimento presso il Ristorante Fattoria Delle Torri nel centro storico della Città della Contea.

Diretto dall’affermata Chef Francesca Barone il Laboratorio di Cucina, tenuto conto dell’elevato numero di partecipanti, è stato suddiviso in due sezioni ed in due turni diversi, per consentire ai tanti partecipanti di seguire meglio le lezioni.

“Quella del Laboratorio di Cucina è senza alcun dubbio una delle più seguite e qualificate attività pianificate dalla Sede di Modica dell’Unitre – ha sottolineato il Presidente Enzo Cavallo. La disponibilità del Ristorante che ci ospita e della Chef Francesca Barone che guida, da par suo, questa attività formativa, ci hanno messo nelle condizioni di ripetere una iniziativa che già lo scorso Anno Accademico ha lasciato tutti soddisfatti e di poter positivamente rispondere alle sollecitazioni dei Soci. Siamo rammaricati di non aver potuto rispondere a tutti i richiedenti ma siamo al lavoro per cercare di rispondere a coloro che purtroppo sono rimasto fuori perché in soprannumero.

