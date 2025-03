Polizia municipale Vittoria, oltre all’organico anche altre criticità

“Vittoria in emergenza continua e Aiello continua a prendere acqua dappertutto. Non riesce a risolvere un problema che sia uno”. E’ quanto afferma il segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa, che torna, per l’ennesima volta, a sollevare il problema gravissimo del depotenziamento dell’organico della polizia municipale. “Il nostro consigliere comunale Biagio Pelligra, nelle ultime ore – continua La Rosa – ha chiesto di sapere a che punto siamo con le nuove assunzioni. Io aggiungo la necessità di avere notizie sulle risorse destinate alla polizia municipale. Non se ne sa più niente. E i problemi si accavallano. Addirittura, corre voce nei corridoi del palazzo che il comando di polizia municipale sia privo di ponte radio circostanza che, se confermata, sarebbe di una gravità inaudita, senza precedenti. Per questo invitiamo il prefetto di Ragusa a verificare come stanno davvero le cose, visto che, tra l’altro, la politica propositiva portata avanti dal nostro partito rispetto agli argomenti che riguardano la sicurezza e, in modo particolare, la polizia municipale sono bellamente trascurati dalla giunta Aiello. Possiamo quindi affermare senza tema di smentita che, ad oggi, per quelle che sono le informazioni in nostro possesso, non c’è minimamente la volontà politica di rafforzare il comando di polizia municipale della nostra città. Infatti, dopo diverse settimane dall’approvazione del Piao 2025/2027, non ci giungono notizie di procedure di assunzioni. Ne prendiamo, purtroppo, atto e ricordo ancora il tenore della mia sollecitazione agli amministratori che, puntualmente, continuano a navigare a mare aperto senza meta, su tutti i settori. Città distrutta e ferma al palo”. La Rosa continua ricordando al primo cittadino l’assenza dei vigili davanti le scuole all’orario di ingresso e uscita degli studenti, “nonché l’assenza – sottolinea ancora – di pattuglie di polizia municipale nei punti sensibili della città, dalle piazze alla villa comunale, per non parlare di Scoglitti. Non c’è traccia di una pattuglia o di un vigile. Visto che il nostro primo cittadino si considera competente in tutto, vorremmo spiegasse alla città perché, dal momento dell’insediamento, ha cambiato numerosi comandanti della polizia municipale per non parlare dei cambiamenti riguardanti il ruolo di segretario generale. Forse, abbiamo a che fare con l’azione destabilizzante di una cattiva amministrazione che dovrebbe solo scegliere di mettersi da parte”.

