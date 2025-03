Ospedale di Ragusa. Il controllo dell’udito si fa in..Urologia…. Riceviamo

“Alcuni utenti ci segnalano un ennesimo esempio di strafottenza e sciatteria organizzativa.

Per lungo tempo, l’ambulatorio di otorinolaringoiatria è stato situato accanto al servizio di controllo audiometrico, come sarebbe opportuno.

Recentemente, invece, qualcuno ha deciso di costringere gli utenti a un vero e proprio “gioco delle torri”: un servizio, quello di otorino, facilmente accessibile nella torre A, e l’altro, quello audiometrico, all’estremità opposta dell’ospedale, nella torre B. Per “semplificare” la vita degli anziani, il controllo dell’udito è stato collocato all’interno del reparto di urologia!

Chi conosce l’ospedale Giovanni Paolo II sa bene che è stato costruito come un labirinto, e per anziani e disabili raggiungere i vari reparti non è sempre facile.

A questo punto, ci chiediamo quale strategica esigenza organizzativa abbia portato a collocare due servizi complementari in due torri diverse e a una distanza così considerevole.

La risposta è chiara: un dirigente medico ha pensato bene di spostare il servizio di controllo audiometrico per occupare i locali con il proprio spogliatoio. E poiché lo spogliatoio è facilmente accessibile all’utenza, anziché sostituire la serratura, ha preferito installare una telecamera, quasi si trattasse di un privè.

Inoltre, il medico, spesso assente perché impegnato in una struttura universitaria, ha pensato bene: “io sono io e voi non siete… nessuno”, come diceva il Marchese del Grillo nel film di Alberto Sordi.

Ripetiamo ancora una volta: è così complicato razionalizzare e agevolare l’accoglienza e i percorsi interni?

È la solita storia: la pensilina alla fermata dell’autobus, installata dopo anni dall’apertura dell’ospedale; le sedie nelle sale d’attesa, arrivate dopo decine di segnalazioni sui giornali; la farmacia aziendale di via Paestum, con barriere architettoniche invalicabili per i disabili. E però, all’inaugurazione del bar dell’ospedale, un assembramento di deputati, senatori e portaborse, tutti in mostra a pavoneggiarsi per un “grande e straordinario risultato raggiunto”.

Rosario Gugliotta, presidente Comitato Civico Articolo 32″

