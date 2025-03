Finita la settimana del Modica Calcio che porta alla trasferta di Leonforte

Chiusa la settimana del Modica Calcio che porta alla sfida alla Leonfortese, in attesa della rifinitura che fugherà gli ultimi dubbi di mister Pasquale Ferrara sulla formazione da mettere in campo, tutto il gruppo si è allenato in campo e ha dimostrato la voglia di ripartire e annullare il passo falso dello scorso turno.

Domenica non ci saranno squalificati, tutti, compreso Mollica che è tornato ad allenarsi in gruppo, quindi faranno parte della rosa che dovrà affrontare cinque finali fino a fine campionato per poi tirare le somme di una stagione comunque da ricordare.

Salva