Basket. La Passalacqua Ragusa pronta al big match contro Treviso

Finalmente si torna in campo, dopo la pausa dovuta alle finali di Coppa Italia che si sono svolte lo scorso fine settimana a Roseto. La Passalacqua Ragusa di basket, per la 22ma giornata del campionato di serie A2 femminile, LBF Techfind, ospiterà domenica alle 18 al Pala Minardi di Ragusa il Martina Treviso. Per Ragusa una striscia positiva di 6 vittorie, l’ultima contro Udine ai tempi supplementari; Treviso si presenta in Sicilia imbattuta da 9 turni. E se queste sono le premesse, ci si attende un match molto più che interessante.

“Questi quindici giorni di stop dal campionato sono serviti per riprendere energia e continuare ad allenarci con intensità – dice l’assistant coach di Passalacqua Ragusa, Laura Perseu, nella presentazione dell’incontro -. Finalmente torniamo a giocare. Treviso è un ottima squadra migliorata nelle individualità rispetto al girone di andata ma anche noi continuiamo a crescere”.

Assunzione di responsabilità, lavoro individuale e di squadra, preparazione a tutto tondo, doppie sedute giornaliere.

“Quando si fa un lavoro costante riconoscendo i propri limiti e lavorando per superarli i risultati arrivano. Uno degli obiettivi principali su cui tutto lo staff si è speso, è stato quello di lavorare molto sui miglioramenti individuali per metterli a servizio della squadra. E’chiaro – conclude Perseu – che se una giocatrice si migliora tecnicamente, tatticamente e atleticamente, cioè in tutto ciò che compone il suo bagaglio da professionista, sale il valore di tutta la squadra”.

La classifica vede in testa a 32 punti (16 vinte e 5 perse) oltre a Treviso, anche Matelica e Mantova, seguite a 30 punti da Udine, a 28 punti Roseto (con una partita da recuperare contro Vicenza) e a 27 punti la Passalacqua Ragusa (15 vinte e 6 perse) che però, è da ricordare, è stata penalizzata di tre punti in classifica a inizio stagione.

Nel confronto statistico:

Passalacqua Ragusa: 1374 punti realizzati (subìti 1227) con il 41% da 2 (399/971) e una percentuale di realizzazione da 3 del 29% (115/402); ha un 63 per cento ai liberi (231/365), 906 rimbalzi (286 in attacco) , 282 assist e 313 palle perse contro 206 recuperate. In classifica 27 punti (15 vinte, 6 perse)

Martina Treviso: 1355 punti realizzati (subiti 1178) tirando da 2 con il 46% (394/852) e da 3 con il 27% (114/419); ha un 66 per cento ai liberi (225/343), 878 rimbalzi (252 in attacco), 245 assist e 311 palle perse contro 179 recuperate. In classifica 32 punti (16 vinte, 5 perse)

L’incontro verrà arbitrato dai signori Marcello Manco di Napoli e Luca Leggiero di Caserta. Fischio di inizio per la palla a due alle ore 18.00

