Scicli. Sicurezza stradale: erba alta priva la visibilità negli incroci

In questi giorni, dopo avere già richiamato l’attenzione sulla situazione drammatica di molte strade con buche che assomigliano a crateri, con un fondo stradale ormai completamente dissestato, sono pervenute diverse segnalazioni di cittadini che hanno denunciato il grave pericolo dovuto all’erba molto alta sui margini delle strade in particolare nei pressi degli incroci delle strade comunali e provinciali, rondò dove sono cresciuti veri e propri alberi. A farsi portavoce delle istanze e dei bisogni dei cittadini che lamentano il grave disservizio è l’ex assessore alle Manutenzioni del Comune di Scicli, Guglielmo Scimonello, che aggiunge:

“A causa delle abbondanti piogge che si sono abbattute nelle ultime settimane sull’intero territorio di Scicli, praticamente le strade sembrano una savana per le aiuole spartitraffico trasformate in piccoli boschi con rovi ed erba alti un metro, una vera barriera visiva anche per le auto delle vere trappole; l’erba rende di fatto la visibilità degli incroci nulla, anzi sta diventando assente creando un serio pericolo per gli incidenti. Se di giorno – prosegue Scimonello – il pericolo è visibile, la notte le erbacce sono un ostacolo “invisibile” che può causare incidenti anche mortali. Una volta lo sfalcio avveniva con regolarità, ma allo stato attuale non è più così. La trascuratezza nella manutenzione stradale, – chiarisce l’ex assessore Scimonello – non permette i tagli periodici e necessari dell’erba, con un’ulteriore elevazione del rischio sulla strada in particolare per i ciclisti e motociclisti spesso resi invisibili dall’ormai ingovernabile altezza dell’erba. Le condizioni di abbandono delle aree destinate a verde, – ribadisce Guglielmo Scimonello – lasciano desumere che lo sfalcio di quell’erba, la bonifica e la pulizia ordinaria degli spazi verdi soprattutto nelle borgate non vengono effettuati da mesi, segno tangibile che, tali servizi, non rientrano tra le priorità dell’amministrazione comunale.

Guglielmo Scimonello, da sempre vicino ai cittadini e molto sensibile alla problematica della sicurezza stradale e pulizia del territorio, sollecita l’Amministrazione comunale e segnala agli uffici preposti lo stato ormai drammatico di molte strade che si trovano in una condizione tale da non poter ormai più garantire non solo la tutela meccanica dei mezzi, ma anche condizioni minime di sicurezza per conducenti e trasportati. Inoltre, chiede con la massima urgenza ad intervenire per ripulire tutti gli incroci stradali dall’erba alta onde evitare gravi incidenti ed altri inconvenienti più o meno gravi e indesiderati – termina Scimonello -“.

