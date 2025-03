Modica. Via Vittorio Veneto al buio, la consigliera Floridia chiede interventi urgenti

La consigliera comunale Rita Floridia ha presentato un’interrogazione consiliare per sollecitare l’Amministrazione Comunale a ripristinare un lampione dell’illuminazione pubblica in un tratto di Via Vittorio Veneto, rimasto al buio da mesi. La situazione sta creando disagi ai residenti e aumentando i rischi per la sicurezza urbana.

“Nei primi giorni di febbraio – dice Floridia – alcuni cittadini avevano segnalato al Sindaco la rimozione della parte superiore di un palo della pubblica illuminazione, situato poco prima della biforcazione che conduce alla stazione ferroviaria e a Via Nuova S. Antonio. Nonostante la segnalazione, i residenti non hanno ricevuto alcuna risposta ufficiale né rassicurazioni sulla risoluzione del problema. La mancanza di illuminazione pubblica in quel tratto, in una zona centrale e di passaggio, specialmente in prossimità della stazione ferroviaria, rappresenta un rischio evidente per la sicurezza dei cittadini,” dichiara la consigliera Floridia. “Già alcuni mesi fa si sono verificati episodi di vandalismo e danneggiamenti, che ora rischiano di intensificarsi a causa della persistente oscurità della zona. La scarsa illuminazione, oltre a rendere l’area poco sicura, aumentando il rischio di episodi di microcriminalità, contribuisce a dare una sensazione di insicurezza per chi percorre quella strada nelle ore serali.”

Inoltre, il problema riguarda anche il decoro urbano e l’immagine della città: “Via Vittorio Veneto è una delle prime strade che i visitatori percorrono arrivando dalla stazione ferroviaria. Non possiamo permettere che un’area così centrale e strategica sia trascurata, soprattutto in vista delle festività pasquali e dell’incremento dei flussi turistici,” aggiunge la consigliera.

“La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità – conclude la consigliera Floridia – e non è accettabile che una segnalazione avanzata dai cittadini ed importante resti inascoltata per mesi. Chiediamo un intervento immediato per ripristinare l’illuminazione e garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti.”

Salva