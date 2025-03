L’Assemblea Regionale Siciliana infrange il tetto di cristallo

Il Comitato Provinciale della Democrazia Cristiana di Ragusa esprime piena soddisfazione per l’approvazione in Commissione Affari Istituzionali dell’Assemblea Regionale Siciliana, presieduta dall’on. Ignazio Abbate, dell’emendamento di cui al DDL 73813 dell’11 febbraio 2025 che modifica l’art. 12, comma 4, della L. R. n. 7/1992, che nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini nelle Giunte comunali prevede che nei comuni nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore al 40%. Entro 90 giorni dall’approvazione in aula del DDL, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti saranno obbligati alla rideterminazione delle giunte comunali nel rispetto della nuova norma di parità tra i generi; mentre i comuni con popolazione da 3.000 a 15.000 abitanti, saranno obbligati nelle successive tornate elettorali. Un plauso al Presidente Abbate, a tutto il Gruppo Parlamentare della Democrazia Cristiana e a tutti i componenti la Commissione Affari Istituzionali che hanno approvato, all’unanimità, l’emendamento, per la capacità dimostrata di essere parte di una politica sempre più aperta, democratica, inclusiva, paritaria e capace di capire la Società e di cogliere e rappresentare il suo progresso civile e sociale. Auspichiamo che il Presidente dell’ARS calendarizzi l’approvazione in aula del provvedimento quanto prima affinchè si possano in misura paritaria conferire deleghe assessoriali alla rappresentanza femminile, ciò ovviamente, per gli enti immediatamente interessati, comporterà la rideterminazione dell’organo gestionale.

