Incidente sull’Autostrada Siracusa-Modica: coinvolte 3 donne e un bovino

Oggi, alle 18:45, la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Ragusa ha attivato un intervento urgente sull’autostrada Siracusa-Modica, al chilometro 51.100 in direzione nord, a seguito di un incidente stradale causato dall’attraversamento di un bovino.

L’incidente ha coinvolto due autovetture: una Hyundai, a bordo della quale viaggiavano una madre e sua figlia, e una Fiat 500 guidata da una donna in stato di gravidanza. L’impatto con l’animale è stato inevitabile e, purtroppo, il bovino ha perso la vita sul colpo.

Le tre donne, sebbene apparentemente non in gravi condizioni, sono state prontamente assistite e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Modica grazie all’intervento tempestivo di due ambulanze del 118. La loro salute è ora sotto osservazione, ma fortunatamente non sembrano riportare ferite gravi.

Sul luogo dell’incidente sono giunte anche pattuglie della Polizia Stradale, che hanno avviato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente. La situazione ha comportato alcuni disagi al traffico, ma le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della zona sono state gestite con efficienza.

Questo drammatico episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza delle strade e sul rischio rappresentato da animali che attraversano le carreggiate. È fondamentale che gli automobilisti prestino attenzione e rispettino i limiti di velocità per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

