Cartelle esattoriali Modica, M5s: “Ci avevamo visto giusto, ora ci uniamo ad appello e proposte Cgil”

“Ci uniamo all’appello e alle proposte di Salvatore Terranova, segretario della Camera del Lavoro in merito alle anomalie delle bollette che in queste settimane stanno arrivando nella posta dei cittadini modicani. Già a metà dello scorso mese di gennaio, un nostro iscritto, Meno Rosa, denunciava sui social la drammaticità della problematica Creset ed Iblea Acque facendo una proposta concreta di sospensione delle riscossioni fatta ora propria da altri, una proposta che è stata anche avanzata nel corso di un’assemblea pubblica sul dissesto”. Lo dice il coordinatore del M5s di Modica, Saro Tribastone all’indomani dell’appello del sindacato sulla valanga di cartelle esattoriali, che ha travolto i cittadini di Modica, gettando nel panico migliaia di famiglie. “Ma al di là della paternità della proposta e di chi abbia capito per primo cosa stava succedendo – prosegue Tribastone – ci preme dare forza alle evidenze che la Cgil ha reso pubbliche ed unirci alle proposte di sospensione dei debiti. Siamo infatti d’accordo sulla dilazione dei tempi, sulla rateizzazione, ma anche sulla trasparenza dei debiti delle attività commerciali ed una relativa verifica delle bollette dell’acqua. Parteciperemo certamente all’assemblea pubblica che sarà organizzata nei prossimi giorni per potere fornire il nostro contributo”.

