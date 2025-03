Tentato omicidio a Vittoria. I video immortalano la vicenda

Le immagini della videosorveglianza non lasciano dubbi sulla dinamica del tentato omicidio di nella notte tra sabato e domenica (erano esattamente le 3,34)notte a Vittoria. Il trentenne, G.B., è arrivato sul luogo a bordo di un’utilitaria, ha suonato il clacson per attirare l’attenzione della vittima che si è avvinato all’autovettura dalla parte del conducente, il quale ha esploso il colpo di pistola, ferendo il 28enne vittoriese, che si è allontanato nascondendosi dietro un veicolo in sosta per poi tentare la fuga. Il ferito è, quindi, sceso dall’auto e lo ha inseguito fino a raggiungerlo sparando altri colpi. Poi si è allontanato. Ci sarebbe anche un testimone. Il trentenne è giù stato arrestato e rinchiuso presso la Casa Circondariale di Ragusa. La vittima è, invece, ricoverato al “Giovanni Paolo II” di Ragusa nella divisione di Ortopedia ma non è in pericolo di vita.

