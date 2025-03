Prosegue la riqualificazione della Pineta a Chiaramonte Gulfi

Un momento di cruciale importanza nell’azione di recupero e valorizzazione ambientale avviata grazie all’intervento del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, di seguito alla manovra di variazione del bilancio del 2024 che ha visto tra i progetti più importanti la riqualificazione ambientale della pineta di Chiaramonte Gulfi.

Procede molto celermente e senza intoppi l’intervento di demolizione parziale dell’ex albergo.

L’eco mostro, che per anni ha deturpato uno degli scorci più significativi del monte Arcibessi, diventerà sede dell’Istituto Alberghiero, con aule speciali per cucine e laboratori oltre a spazi per riunioni e conferenze. E non solo. Sarà sede di importanti fondazioni che si occupano di cucina e di promozione del territorio. Entro il mese di marzo verrà approvato il nuovo progetto della struttura che seguirà i principi della bioedilizia e sarà realizzata con materiali naturali.

Entro la fine della settimana si giungerà al completamento della prima parte dell’intervento di demolizione che riguarda i piani fuori terra. Dopo di che si attiveranno le operazioni di smaltimento del materiale di risulta e comincerà la seconda parte di lavori, più delicata, concentrata sul piano interrato.

