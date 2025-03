Ginnastica aerobica: al campionato regionale di Palazzolo tanti podi per la Motyka Modica

Si è disputato ieri a Palazzolo Acreide il campionato regionale di ginnastica aerobica. Tra le società presenti nella cittadina aretusea,i ginnasti della Motyka Modica che hanno fatto registrare belle prestazioni e conquistato diversi podi. Nella categoria “Trio” Allievi del campionato Aerostart, gradino più alto del podio per Adele Baglieri, Vittoria Frasca e Sarah Polino. Bene anche il Trio Junior A del sodalizio della Contea che ha conquistato la seconda posizione finale con Asia Agosta, Carla Grimaldi e Aurora Vernuccio. Asia Agosta, Adele Baglieri, Alessia Ciniglio, Asia Frasca, Giulia Giannone, Carla Grimaldi e Aurora Vernuccio, invece, hanno conquistato la piazza d’onore nel campionato Aerostep nella categoria Gruppo Junior A. Sophie Barone, invece, ha conquistato il primo posto del campionato Silver Eccellenze nella categoria Allieve individuale. Nella categoria junior A individuale, la Motyka Modica ha conquistato il secondo posto con Alessia Ciniglio, il terzo con Emily Modica e il quarto con Sofia Frasca. Motyka Modica protagonista anche nella categoria Trio junior A con il primo posto conquistato da Asia Frasca, Emily Modica e Sofia Frasca. Primo posto, invece, conquistato da Sophie Barone, Asia Frasca, Giulia Giannone, Sofia Frasca, e Emily Modica nella categoria Gruppo junior A. Nel campionato gold nella categoria Trio Allieve, gradino più basso del podio per Ginevra Aurnia, Karol Pellegrino e Serena Vicari. Serena Vicari, inoltre, ha vinto la categoria Allieve individuale. Giulia Cappello e Samuele Iemmolo, invece, hanno trionfato nella categoria Junior B Coppia. Giulia Cappello, inoltre, ha sbaragliato la concorrenza nella categoria Junior B individuale, mentre Samuele Iemmolo si è classificato al secondo posto nel campionato Gold Maschile nella categoria individuale junior B. “Ricominciamo la stagione di ginnastica aerobica con il campionato regionale – spiega l’istruttrice della Motyka Modica, Mariastella Vittorio – dove abbiamo ottenuto tanti risultati e tante soddisfazioni, anche se, tante cose sono ancora da perfezionare prima del campionato Interregionale di Pomigliano D’Arco. Per qualcuno dei nostri atleti – continua – è stata la prima gara e per qualcun altro solo l’inizio della stagione. Chi era all’esordio assoluto – sottolinea – ha potuto prendere consapevolezza del lavoro che stiamo svolgendo e delle finalità da cui bisogna ripartire per apprendere nuove cose, perchè – conclude Mariastella Vittorio – ogni gara è un punto di partenza per le tappe successive in cui l’obiettivo da raggiungere è ‘oggi più di ieri ma meno di domani”.

