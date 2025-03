Europa: no al riarmo degli Stati, sì alla difesa comune europea. A Ragusa mozione di PD e Territorio

Il Gruppo consiliare del Partito Democratico di Ragusa, con i Consiglieri Giuseppe Podimani, Mario Chiavola e Peppe Calabrese, e il Consigliere del movimento Territorio, Angelo Laporta, hanno presentato una mozione per impegnare il Comune a sostenere un’Unione Europea più coesa e dotata di una difesa comune.

“Quello che stiamo vivendo – dichiarano gli esponenti dem e di Territorio – è un periodo cruciale nella politica mondiale: dall’insediamento del presidente Trump che ha stravolto gli equilibri geopolitici a cui eravamo abituati, al criticato piano di riarmo europeo proposto dalla Presidente Ursula Von der Leyen, è sempre più pressante la necessità di ripensare il ruolo dell’Europa nell’ottica dell’unità e del bisogno di dotarsi di un sistema di difesa comune, alternativo al riarmo dei singoli Stati. Pensiamo che si debba aprire un confronto su questi temi anche a livello locale, perché le decisioni europee hanno un impatto diretto sui nostri territori”.

La mozione presentata questa mattina impegna il sindaco e la giunta a esprimere ufficialmente il sostegno del Comune di Ragusa a un’Europa più unita e con una difesa comune; trasmettere questa posizione alle istituzioni nazionali ed europee; promuovere iniziative di sensibilizzazione sull’integrazione europea e la difesa comune; sollecitare i rappresentanti al Parlamento Europeo a sostenere politiche in questa direzione.

I Consiglieri auspicano che il documento sia approvato unanimemente dal civico consesso di Ragusa, sottolineando che “il tema del rilancio dell’UE può unire le diverse forze politiche”.

“Ci schieriamo per una difesa comune che non passi attraverso il riarmo dei singoli Paesi – precisano i consiglieri – e per una visione europea che metta al centro anche le priorità sociali, economiche e ambientali. A tal proposito, tra qualche giorno, il 15 marzo per l’esattezza, si svolgerà a Roma la grande manifestazione “Una Piazza per l’Europa”, una mobilitazione apartitica per il rilancio dell’Unione Europea in un momento storico segnato da forti tensioni internazionali, e, in concomitanza di questa, si terrà a Ragusa un’iniziativa analoga, di respiro provinciale, organizzata dal Movimento Federalista Europeo, alla quale PD Ragusa e Territorio annunciano di aderire – concludono – per riunire cittadini e istituzioni sotto un’unica bandiera: quella dell’Unione Europea”.

Salva