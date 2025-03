Ortopedia a Vittoria resta sguarnita, Campo e Piccitto: “Regione legiferi per contrastare la fuga dei medici”

“Negli ultimi 5 mesi, da ottobre 2024 a marzo 2025, ben 5 medici del reparto di Ortopedia del Guzzardi di Vittoria guidato dal dott. Cammarata si sono dimessi, lasciando l’Unità sguarnita. Ad oggi infatti è rimasto in organico un solo medico oltre al primario. L’ASP ha deciso di fronteggiare temporaneamente l’emergenza spostando ogni attività legata all’emergenza presso l’ospedale di Ragusa, utilizzando il personale in forza all’unità del Giovanni Paolo II insieme ad alcuni specializzandi, i quali però non possono fare turni senza la presenza di un medico/tutor e lasciando a Vittoria solo l’attività programmata. La sofferenza per carenza di medici in Ortopedia si aggiunge a quelle già conclamate da mesi in Pediatria e nei Pronto Soccorso. E’ una situazione che non può continuare e rispetto alla quale servono soluzioni immediate e strutturali”. Lo dicono il coordinatore provinciale del M5s di Ragusa, Federico Piccitto e la deputata regionale Stefania Campo. “La sanità siciliana è sempre più nel caos. L’ultimo caso balzato alle cronache isolane, proprio oggi, esplode fra gli ospedali della provincia di Enna, dove sono oltre 4.500 i pazienti in attesa di un intervento chirurgico – evidenziano -. La verità è che, per usare un termine medico, c’è ovunque una vera e propria “emorragia” di medici dal pubblico verso il privato, che offre condizioni economiche e lavorative migliori, i medici che restano nel pubblico, trovandosi sottorganico, sono sottoposti a uno stress ancora più grande con possibilità concrete di ulteriori abbandoni da parte loro. Tutto questo richiede un intervento urgente della Regione che fino ad oggi non ha fatto nulla per risolvere la questione. Da troppi anni le procedure concorsuali bandite dalle ASP per rimpinguare gli organici non portano a risultati significativi, i già pochi medici disponibili ed in attesa di occupazione e che potrebbero quindi essere assunti, preferiscono spesso restare nei Policlinici in cui si sono formati rendendo impossibile per le Aziende sanitarie un sufficiente livello di riempimento degli organici. Occorrono interventi urgenti dal punto di vista normativo ed economico. Occorre modificare il sistema regionale, con bacini di riferimento che vadano oltre le attuali ASP, fare in modo che i medici appena specializzati per tre anni prestino servizio in ospedali di I livello, prevedere una diversificazione della percentuale di copertura degli organici delle ASP riducendola per le grandi strutture e rivedendone al contempo le piante organiche e gli effettivi bisogni di personale. Occorre anche diversificare il trattamento economico dei medici con incentivi significativi ad esempio per i medici dell’emergenza urgenza. Senza interventi urgenti in questo senso da parte della Regione, gli ospedali di primo livello saranno sempre più in sofferenza, non vorremmo che la soluzione per assicurare un servizio sanitario efficiente da parte della nostra ASP sia sempre e solo quella di centralizzare ulteriormente i servizi ed i reparti, questo significherebbe rassegnarsi a una politica di smantellamento del pubblico per avvantaggiare sempre più il privato a discapito dei pazienti che non potranno permetterselo e per tale ragione rinunceranno alle cure. E’ uno scandalo non investire sui nostri ospedali, una visione che indebolisce il servizio sanitario rendendolo sempre meno efficace e competitivo rispetto al privato e che fa solo il gioco di un governo regionale e nazionale che mirano alla dismissione del servizio pubblico a vantaggio del privato”.

