Il mercato ortofrutticolo di Vittoria ai minimi termini

“Leggo imbarazzato le dichiarazioni di alcuni operatori del mercato ortofrutticolo che, correttamente, da conoscitori del settore che operano all’interno del sito da decenni, come numerosi altri, sottopongono a questa amministrazione, sorda e cieca, le molteplici segnalazioni che necessitano di essere prese in seria considerazione. Allora, come segreteria di partito, dopo un sopralluogo in seno alla struttura, confermiamo le moltissime urgenze di cui la stessa necessita”. Lo dice il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, che chiarisce come “per il sindaco, la struttura mercatale rappresenti una zavorra: questa è la verità. Da anni questo sindaco dichiara di intervenire per migliorare le condizioni del mercato ortofrutticolo e l’unico intervento di cui ho memoria, se non vado errato, è la modifica dello statuto della Vittoria Mercati Srl, che può solo fare fotocopie e aprire i cancelli del mercato: per il resto solo calunnie all’opposizione che hanno puntualmente rimarcato quello che stava accadendo. Bene – continua La Rosa – adesso è il momento di ribadirlo una volta per tutte. Il mercato ortofrutticolo di Vittoria versa in condizioni fatiscenti e l’amministrazione comunale continua a non decidere. Non è così che possiamo sperare di rilanciare un comparto fondamentale per la nostra economia”.

La Rosa, poi, annuncia: “Presenteremo un’interrogazione consiliare, con il nostro consigliere comunale Biagio Pelligra, per conoscere quali intenzioni abbia l’Amministrazione comunale in merito agli interventi da portare avanti presso la struttura di Fanello. Una struttura abbandonata, priva di organizzazione, senza nessuna attenzione da parte di questa amministrazione nonostante le numerose promesse fatte dal sindaco Aiello in periodo elettorale”. Quali sono queste anomalie? “La struttura – continua l’esponente forzista – appare priva di manutenzione, né ordinaria né straordinaria, sporca e senza i numerosi cassonetti utili a soddisfare le esigenze degli operatori, manto stradale distrutto e pericoloso, per non parlare di quando piove e persistono forti infiltrazioni nei vari box. A questo punto vogliamo sapere come l’Amministrazione ha speso annualmente i proventi derivanti dalla locazione dei box e delle strutture ivi presenti, considerato che il regolamento comunale prevede che queste somme debbano essere spese in servizi e infrastrutture al fine di permettere una fruizione quanto più agevole e confortevole del sito. Il mercato ortofrutticolo di Vittoria è frequentato da numerosi operatori agricoli e commerciali della Sicilia orientale. E non solo trovano la struttura in questo stato ma fanno i conti anche con altri disagi. Quali? Manto stradale interno dissestato, nessun piano di viabilità, mancata informatizzazione, assenza delle pensiline da adibire ai produttori. Come si può pensare, nonostante le numerose sollecitazioni provenienti dal mondo agricolo ed economico, di non voler intervenire? L’Amministrazione si è solo occupata di nominare il cda della Vittoria Mercati Srl e ad oggi non abbiamo sentito una sola parola di cosa si voglia fare in termini di programmazione e interventi, di prospettiva o investimenti. Nessun intervento che produca alcunché per la struttura”.

“Condivido – conclude La Rosa – gli appelli a più riprese di alcuni operatori, per ultimo quello del signor Giombarresi, commerciante storico della struttura, che correttamente lancia l’appello sulla necessità di intervenire, evidenziando che non si può attendere il disfacimento del mercato che rappresenterebbe la disfatta dell’intero territorio. L’Amministrazione comunale si dia da fare a favore di un comparto, quello agricolo ed economico, già sofferente a causa di politiche europee dissennate che non guardano al Sud Italia. Noi, come semprem siamo costruttivi e ci muoviamo da opposizione in maniera corretta. E invitiamo altresì l’Amministrazione comunale a smetterla di alimentare una caccia alle streghe nei confronti di chi non la pensa come loro. Anche perché, sino a questo momento, non abbiamo mai avuto il piacere di conoscere l’idea di mercato del sindaco e che cosa realmente intende fare. Una cosa è certa. Aiello da decenni ha solo prodotto il nulla e la struttura è con i disagi di sempre. Lo ricordiamo a colui che per sette volte ha fatto il sindaco di questa città. Le condizioni del mercato sono sotto gli occhi di tutti e la responsabilità non può essere di certo dell’opposizione. Il Comune di Vittoria, tra le altre cose, come recita il regolamento di mercato, dovrebbe provvedere al servizio di vigilanza. Ma nei fatti non è così, il servizio non esiste. E il sindaco fa lo gnorri”.

