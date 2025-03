Il “Galilei Campailla” di Modica raggiunge la finale delle Olimpiadi a squadre di Matematica a Cesenatico

Presso il Liceo Scientifico “Galilei Campailla” di Modica si sono svolte le qualificazioni tra squadre provenienti da diverse scuole di secondo grado – Ragusa, Ispica, Pozzallo, Scicli, Modica, Vittoria e Siracusa – per la partecipazione alla finale delle Olimpiadi di Matematica che si svolgerà a Cesenatico.

I partecipanti a livello nazionale, suddivisi in poli ed inseriti in gironi, hanno gareggiato online. In particolare, il polo di Modica ha gareggiato con le squadre delle province di Brindisi, Taranto e Sassari. Tra le 29 squadre del girone partecipanti solo le prime cinque squadre hanno avuto accesso alla fase finale delle Olimpiadi.

La nostra provincia ha ottenuto risultati eccellenti nella competizione tant’è che la squadra del Liceo Scientifico Galilei-Campailla di Modica, composta da Salvatore Mozzicato (V A), Carmelo Ferraro (V A), Lorenzo Di Rosa (V B), Manuel Terranova (V B), Chiara Wang (IV BSA), Giuseppe Scirè Scappuzzo (IV BSA) e Carmelo Arena (III C), si è classificata al primo posto assoluto.

Ottima posizione anche per la squadra dell’I.I.S. “G. Curcio” di Ispica, che si è qualificata terza nel girone; seconda del polo di Modica.

Entrambe le squadre, grazie al successo ottenuto, si sono qualificate per la fase nazionale delle Olimpiadi che si svolgerà nel prossimo mese di maggio a Cesenatico.

La squadra del Liceo Scientifico di Modica, prima assoluta alla gara di qualificazione, ha alle spalle una preparazione lunga ed intensa, iniziata già dal primo anno di frequenza della scuola, fatta di studio, allenamenti e corsi svolti sia presso la scuola stessa che presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Catania.

Questo felice traguardo giunge dopo la recente vittoria degli alunni del biennio alla “Etniade Team Cup della Matematica”, a conferma della validità del percorso formativo adottato nel Liceo Scientifico di Modica.

La partecipazione alle gare per le Olimpiadi di Matematica non solo fa emergere un aspetto ludico della matematica e stimola il lavoro di squadra, ma dà anche ricadute didattiche positive all’attività scolastica ordinaria, fornendo agli studenti la preparazione che permetterà loro di affrontare, al termine del percorso di studi, le future selezioni all’università ed alle scuole di eccellenza.

Fieri di questi giovani talenti auguriamo loro – sostenendoli – buona fortuna per la prossima ed ultima fase della competizione!

