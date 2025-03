Femminicidio: da termine a reato specifico, ergastolo per i colpevoli

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge che introduce il reato specifico di femminicidio, punibile con l’ergastolo, segnando un passo cruciale nella lotta contro la violenza sulle donne. La decisione, annunciata alla vigilia dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, rappresenta un’evoluzione significativa nell’approccio legislativo al fenomeno.

La premier Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di questo provvedimento, definendolo “un altro passo in avanti” nell’azione di sistema del governo per contrastare la violenza sulle donne. La creazione di un reato autonomo per il femminicidio è vista come una “svolta dirompente” anche sul piano culturale, come ha affermato la ministra alle Pari Opportunità Eugenia Roccella.

Il disegno di legge non si limita a introdurre il reato di femminicidio, ma prevede anche l’inasprimento delle pene per altri reati come maltrattamenti personali, stalking, violenza sessuale, revenge porn e mutilazioni genitali femminili. Pene più severe sono previste anche per chi provoca lesioni permanenti al viso, omicidio preterintenzionale, interruzione di gravidanza non consensuale e atti persecutori.

La nuova normativa introduce modifiche anche per quanto riguarda i magistrati, con l’obbligo per i Pm di ascoltare direttamente le vittime e l’estensione degli obblighi formativi. Inoltre, le vittime avranno il diritto di essere avvisate dell’uscita dal carcere del loro aggressore.

La ministra alle Riforme Istituzionali Elisabetta Casellati ha annunciato che questo disegno di legge è propedeutico alla presentazione di un testo unico che raccoglierà tutte le norme sui diritti delle donne, sia sul versante giudiziario che su quello dell’empowerment femminile.

Il ministro alla Giustizia Carlo Nordio ha definito il provvedimento “un risultato epocale” e “una grande svolta”, sottolineando l’attenzione riservata alla vittima e ai suoi familiari.