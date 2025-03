Si chiude sotto la pioggia la settimana del Modica Calcio, arriva il Milazzo

Tutto il gruppo in campo per la chiusura degli allenamenti settimanali del Modica Calcio, in attesa della rifinitura di questa mattina, mister Pasquale Ferrara ha avuto a disposizione tutti i suoi uomini eccetto Mollica che ha continuato un lavoro differenziato.

Contro il Milazzo non ci saranno squalificati, dunque tutta la rosa ha potuto preparare al meglio la sfida di domani sotto la guida attenta di staff e proprietà, con quest’ultima che ha voluto dimostrare, durante tutta la settimana, la sua vicinanza alla squadra.

